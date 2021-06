Il temporale attraversa il Varesotto: fulmini, vento e forti scrosci di pioggia

Come annunciato nelle scorse ore sul Varesotto si è abbattuto il temporale. Il maltempo è arrivato dal Piemonte intorno alle 16 di oggi, domenica 20 giugno, e sta attraversando la provincia.

I primi fulmini, con forti scrosci di pioggia e vento, si sono abbattuti sul sud della provincia e stanno risalendo attraversando il Varesotto in direzione del Comasco. Non si segnalano per il momento danni particolari.

Le previsioni parlavano di intensi fenomeni temporaleschi locali e non è escluso un miglioramento metereologico nelle prossime ore. Questa la situazione alle 17, in rosso le precipitazioni più intense.