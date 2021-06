Torna il pubblico al “Franco Ossola” per il Varese, 150 biglietti in vendita per le gare contro Bra e Derthona

Finalmente il Varese riabbraccerà il proprio pubblico al “Franco Ossola”. In occasione delle ultime due gare casalinghe di questa lunga stagione di Serie D, riapriranno i cancelli dello stadio di Masnago, che ospiteranno 298 persone per gara, ovvero il 25 per cento della capienza della Tribuna centrale, l’unico settore fruibile al momento.

Domenica 13 e domenica 20 giugno, per gli incontri contro rispettivamente Bra e Derthona, i biglietti in vendita saranno 150 così suddivisi per settori: tribuna centrale 52 (16 euro intero, ridotto 10), tribuna laterale sud 43 (12 euro, ridotto 7), tribuna laterale nord 55 (12 euro, ridotto 7). I bambini fino a 10 anni accederanno gratuitamente agli aventi purché accompagnati da un adulto pagante, i biglietti ridotti sono riservati alla fascia 10-18 anni non compiuti e over 65.

Gli abbonamenti acquistati a inizio anno restano validi. Basterà presentarsi allo stadio con il tagliando acquistato per entrare.

Le modalità per acquistare i biglietti comunicati dalla società:

Da oggi, sulla piattaforma diyticket.it, raggiungibile dal link pubblicato sotto la sezione “Biglietti” del nostro sito, sono in vendita i tagliandi delle partite con Bra e HSL Derthona. Per la gara di domenica contro il Bra la prevendita per i tifosi del Città di Varese sarà aperta fino alle 23:59 di sabato 12 giugno: i biglietti possono essere acquistati sulla piattaforma e pagati con i mezzi di pagamento elettronici oppure presso ogni punto Sisal dopo l’apposita prenotazione sulla piattaforma. Per i tifosi che non dovessero riuscire ad acquistare il tagliando in modalità digitale è prevista la possibilità di acquisto presso la biglietteria dello Stadio esclusivamente nella fascia oraria 11-14 di domenica 13 giugno. All’arrivo allo Stadio, dopo la rilevazione della temperatura corporea, basterà presentare il tagliando munito di QR-Code per poter accedere.

Diversa la procedura riservata ai tifosi del Bra, ai quali in base alla quota prevista dalle normative, saranno riservati 30 tagliandi nella tribuna laterale Nord da prenotare esclusivamente via mail all’indirizzo ufficiostampa@cittadivarese.it entro venerdì 11 giugno alle 21:00. Domenica 13 giugno, all’apertura dei cancelli prevista alle 14:30, sarà possibile pagare e ritirare il biglietto. La medesima procedura dovrà essere seguita dai sostenitori del Derthona per la gara del 20 giugno.

In occasione delle ultime due partite casalinghe di campionato la trasmissione delle partite in streaming sui canali ufficiali è sospesa ma verrà effettuata in caso di esaurimento dei posti disponibili. Per l’occasione non verranno concessi accrediti alle società, procuratori e osservatori.

Ci preme ricordare poi, che in base alle disposizioni del protocollo FIGC del 10 agosto 2020 e della successiva revisione del 31 maggio 2021 nell’area di gioco, oltre ai gruppi squadra, potrà accedere solo il personale di servizio. Non sono previsti posti riservati ai diversamente abili ai bordi del campo. Al “Franco Ossola” l’unica area adibita è quella sotto il settore distinti ma, purtroppo, al momento non è agibile.