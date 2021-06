Torneo di basket, 5 contro 5, al K+ Summer Village del PalaBorsani a Castellanza

Sport+ Knights Events organizza nel campo da 5 contro 5 di basket all’aperto del K+ Summer Village un torneo per le categorie Open (dai 16 anni in su) e Over (over 40 anni). La formula del torneo sarà decisa in base al numero di iscrizioni, ma sono garantite in qualsiasi caso 3 partite per ogni squadra partecipante.

Il torneo si giocherà dal 6 luglio dalle 19 alle 22 nei giorni feriali e dalle 17 alle 22 nei giorni festivi. Le partite si svolgeranno su 4 tempi da 8 minuti effettivi con al massimo 1 timeout per tempo

Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: eventi@palaborsani.org