Tre incontri anti-truffa a Busto Arsizio con gli esperti, all’Auser e in Polizia Locale

Proseguono gli incontri organizzati dall’amministrazione comunale, Cooperativa Davide e Regione Lombardia, finalizzati ad aiutare le persone anziane a non cadere nelle trappole, sempre più affinate e complesse, dei truffatori. Gli appuntamenti sono previsti per l’1, il 6 e il 9 luglio e i primi due incontri si svolgeranno presso la sede Auser in via Volta 5 mentre l’ultimo del 9 luglio si terrà presso la sede della Polizia Municipale ai Molini Marzoli.