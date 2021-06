In tre ore raccolti 24 sacchi di spazzatura sulle strade fra Gazzada e Vedano Olona

Aumentano i volontari che si occupano della pulizia di provinciali e statali che stanno sotto all’ombrello di “Strade pulite”, associazione nata qualche anno fa su impulso del “Pulitore della Valganna” Damiano Marangoni.

Sabato pomeriggio è toccata a due importanti arterie della circolazione intorno al capoluogo nei Comuni di Gazzada Schianno e Vedano Olona. Il risultato è notevole e lo raccontano gli stessi volontari:

Oggi pomeriggio eravamo sulla SP57 e SP233 nei territori di Vedano Olona, Lozza e Gazzada Schianno.

Dalle 15:00 alle 18:00 i 9 temerari che hanno deciso di passare 3 ore ad impegnarsi per l’ambiente e il decoro invece di andare in piscina o al lago, divisi in 3 squadre, hanno riempito 2 dozzine di sacchi di rifiuti, molti purtroppo triturati dal recente taglio dell’erba.

Grazie e complimenti a Giuliana D’Errico, Micol Tiafu, Chiara Castellan, Angela Negretti, Arianna Silvestrini, Maria Rosa Caravati, Gianluca del Balzo, Damiano Marangoni e al nuovo entrato Luca Rossi a cui diamo il benvenuto!