Trentunenne di Gallarate investito in Liguria: camminava ubriaco sull’Aurelia

Un uomo di 31 anni di Gallarate è stato investito questa notte intorno alle 4 sull’Aurelia ad Alassio.

Secondo quanto riportano le edizioni locali della Stampa e del Secolo IXI, l’uomo era in stato di ebrezza e stava camminando in mezzo alla strada nei pressi di Punta Murena quando un’auto lo ha centrato in pieno.

Soccorso da un equipaggio della Croce rossa di Alassio il 31enne ha riportato un trauma cranico e lesioni al volto.

I soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.