Tuffo fatale nel Lago Ceresio, perde la vita turista tedesco

E’ accaduto mercoledì 17 giugno, presso la spiaggia di Righeggia che affaccia sul lato comasco del Lago Ceresio, nel piccolo comune riverasco di Claino con Osteno.

L’uomo, un turista di 79 anni di origine tedesche, non è più tornato a riva dopo essersi immerso. Sul posto i vigili del fuoco, una squadra di sommozzatori che ha provveduto al recupero, l’elisoccorso giunto da Torino. Una volta trovato il corpo non si è potuto fare altro che constatatere il decesso, sulle cui cause stanno indagando le forze dell’ordine.