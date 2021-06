Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 1 GIUGNO 2021.

BUSTO ARSIZIO: AIUTO CUOCO/A-CUOCO/A

Società di ristorazione cerca per Busto Arsizio 1 AIUTO CUOCO/A-CUOCO/A. Requisiti richiesti: esperienza nella preparazione di piatti vari e panini; è preferibile essere in possesso di un titolo di studio ad indirizzo alberghiero; discreta conoscenza della lingua inglese; utilizzo degli strumenti informatici; residenza nelle vicinanze di Busto Arsizio. Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno su turni giornalieri anche spezzati. Si valutano candidature anche per eventuale apprendistato. (Rif. 8812)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA CARICO E SCARICO

Azienda di commercio serramenti di Busto Arsizio cerca 1 AUTISTA CARICO E SCARICO che si occuperà di carico e scarico della merce presso la sede e della consegna merce presso i clienti. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di 1° grado; esperienza nella mansione; patente B; preferibile patentino muletto; preferibile conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a trasferte giornaliere nel raggio di 50 km; preferibile residenza a Busto Arsizio o in zone limitrofe. Si offre: orario di lavoro part time da strutturarsi su mattino e pomeriggio nelle fasce 8.00/12.00 – 1400/18.00 e contratto di somministrazione con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8809)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: AUTISTA PATENTE KB (TAXI E NCC)

Ditta settore trasporti di Olgiate Olona cerca 1 AUTISTA PATENTE KB (TAXI E NCC). Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE PATENTE KB; indispensabile iscrizione al RUOLO CONDUCENTI; è preferibile un minimo di esperienza nella mansione; è preferibile la residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità alle trasferte ed alla flessibilità oraria. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di rinnovo e successiva trasformazione ed orario di lavoro da concordare. (Rif. 8807)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA

Impresa di pulizie di Gorla Minore cerca 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA presso uffici, condomini o aziende. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B. Si offre orario di lavoro part time da definire nella fascia mattino presto e/o dopo le 18.00 e contratto di lavoro a tempo determinato. (Rif. 8803)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: IMPIEGATA/O TECNICA/O IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Studio di consulenza del lavoro ed ente formativo di Legnano cerca 1 IMPIEGATA/O TECNICA/O IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO che si occuperà di gestire le iscrizioni ai corsi, preparare i registri, rilasciare gli attestati, stilare preventivi e occuparsi della gestione documentale, ecc. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado; buona conoscenza del D.L 81/08; esperienza nella mansione presso un Centro Formativo o uno studio di consulenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; buona conoscenza del pacchetto Office e padronanza nell’uso del PC; buone capacità relazionali e di gestione dei clienti; preferibile residenza in zone limitrofe a Legnano; patente B. Si offre: orario di lavoro part time 9.00/13.00 con possibilità di full time e contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, prorogabile. (Rif. 8802)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: CONFEZIONISTE/I COSTUMI DA BAGNO

Azienda di abbigliamento di Fagnano Olona cerca 2 CONFEZIONISTE/I COSTUMI DA BAGNO. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e nel settore; buon utilizzo delle macchine da cucire. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 13.30/17.30 e contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Rif. 8796)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: PROTOTIPISTE/I CAMPIONARISTE/I COSTUMI DA BAGNO

Azienda di abbigliamento di Fagnano Olona cerca 2 PROTOTIPISTE/I CAMPIONARISTE/I COSTUMI DA BAGNO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; autonomia nella realizzazione del primo capo prototipo. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.00 – 13.30/17.30 e contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Rif. 8795)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: FATTORINO/A

Azienda di ricambi veicoli di Busto Arsizio cerca 1 FATTORINO/A che si occuperà della consegna merce ai clienti, del ritiro merce dai fornitori e della sistemazione merce a magazzino. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe; conoscenza e uso del PC. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 14.00/18.00 e contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga. (Rif. 8794)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: GOMMISTA

Officina di Olgiate Olona cerca 1 GOMMISTA per sostituzione pneumatici. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (si valuta possibilità di apprendistato se compatibile con età). Orario di lavoro a tempo pieno: 9.00/12.00 – 14.00/19.00. (Rif. 8792)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: MECCANICO/A AUTO

Officina di Olgiate Olona cerca 1 MECCANICO/A AUTO per sostituzione freni, tagliandi auto multimarche e cambio gomme. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile titolo inerente alla mansione; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (si valuta possibilità di apprendistato se compatibile con età). Orario di lavoro a tempo pieno dalle 9.00/12.00 – 14.00/19.00. (Rif. 8791)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: GEOMETRA O ARCHITETTO/A

Impresa edile di Busto Arsizio cerca 1 GEOMETRA O ARCHITETTO/A per la gestione di pratiche comunali, preventivi e cantieri. Requisiti richiesti: titolo inerente alla mansione; conoscenza del programma CAD; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 15.00/19.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8789)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: POSATORI/TRICI DI RASANTI E SILICATI

Impresa edile di Busto Arsizio cerca 5 POSATORI/TRICI DI RASANTI E SILICATI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8788)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: POSATORI/TRICI DI CAPPOTTI TERMICI

Impresa edile di Busto Arsizio cerca POSATORI/TRICI DI CAPPOTTI TERMICI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8786)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: INFERMIERI/E

Azienda del settore sanitario assistenziale di Busto Arsizio cerca 5 INFERMIERI/E. Requisiti richiesti: è preferibile essere in possesso di un minimo di esperienza; laurea in Infermieristica; iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno su turni. ASSUNZIONE IMMEDIATA. (Rif. 8783)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: MANUTENTORE/TRICE ELETTRICO/A

Azienda di impiantistica/quadristica elettrica industriale di Fagnano Olona cerca 1 MANUTENTORE/TRICE ELETTRICO/A. Requisiti richiesti: esperienza nella manutenzione ed interventi su macchine; conoscenza PLC; diploma di perito elettrotecnico o similare; patente B. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/14.00-18.00. (Rif. 8781)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ELETTRICISTA

Azienda di impiantistica/quadristica elettrica industriale di Fagnano Olona cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: esperienza nell’installazione di impianti elettrici; diploma di perito elettrotecnico o similare; patente B. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/14.00-18.00 si valutano candidature anche in età di apprendistato. (Rif. 8780)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: COLORISTA TESSILE ADDETTO/A CAMPIONATURE

Azienda tessile di Magnago cerca COLORISTA TESSILE ADDETTO/A CAMPIONATURE. Requisiti richiesti: è indispensabile l’aver maturato esperienza nella mansione; essere capace di creare e correggere in piena autonomia (senza spettrofotometro) ricette colore a pigmento e di campionature creando varianti mediante l’ausilio di quadretti serigrafici; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/12.30-16.30. (Rif. 8778)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A PIEGO LAMIERE INOX-SALDATORE/TRICE

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A PIEGO LAMIERE INOX-SALDATORE/TRICE. Requisiti richiesti: è indispensabile l’aver maturato esperienza nella piegatura di lamiere inox con piegatrice CNC in modo autonomo, saper saldare a TIG e filo. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 8.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 8765)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: BUYER

Azienda del settore commerciale di prodotti industriali di Castellanza cerca 1 BUYER che si occuperà della ricerca di prodotti alle migliori condizioni per clienti prevalentemente esteri, della presentazione dell’offerta e della gestione dell’ordine di acquisto. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione; diploma di scuola secondaria superiore o laurea triennale; conoscenza del pacchetto Office, dei browser Internet e della posta elettronica; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre orario a tempo pieno 9.00/12.00 – 14.30/19.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8751)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: ADDETTO/A AL SUPPORTO MAGAZZINO E PRODUZIONE

Azienda metalmeccanica di Solbiate Olona cerca 1 ADDETTO/A AL SUPPORTO MAGAZZINO E PRODUZIONE per attività di pulizia pezzi con smistamento limaia. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di primo grado; preferibile esperienza nel settore; preferibile residenza in zone limitrofe; preferibile patente B. Si offre orario a tempo pieno dal lunedì a venerdì 8.00/12.30 – 13.30/17.00 e contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. (Rif. 8750)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TECNICO/A DI LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO COSMETICA BIANCA E MAKE UP

Azienda di Busto Arsizio cerca 1 TECNICO/A DI LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO COSMETICA BIANCA E MAKE UP. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella compilazione PIF, registrazione materie prime in ingresso, registrazione produzioni, gestione e controllo lotti di produzione, ricerca nuove materie prime, contatti fornitori materie prime stesura INCI, registrazione prodotti portale CPNP, gestione certificazioni; buona conoscenza della lingua inglese; diploma oppure laurea ad indirizzo scientifico; utilizzo di Integra ed Excel; residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario part-time di 6 ore: 08.30-12.30/14.00-16.00. (Rif. 8729)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA PER IMPIANTI A BORDO MACCHINA

Officina meccanica di Dairago cerca 1 ELETTRICISTA PER IMPIANTI A BORDO MACCHINA. Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato esperienza nella mansione; residenza nelle immediate vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di breve durata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 8696)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: SALDATORE/TRICE A FILO CONTINUO

Officina meccanica di Dairago cerca 1 SALDATORE/TRICE A FILO CONTINUO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza di saldature a filo continuo per saldare le varie parti dei macchinari e collaborare con il gruppo all’assemblaggio; capace lettura disegni meccanici; residenza nelle vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di breve durata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 (Rif. 8688)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA OPERAIO/A MACCHINA UTENSILE

Azienda di carpenteria metallica di Busto Arsizio cerca: APPRENDISTA OPERAIO/A MACCHINA UTENSILE che si occuperà della foratura e maschiatura di piastre con l’utilizzo di trapano a colonna e trapano radiale. Requisiti richiesti: preferibile titolo di studio in ambito meccanico; conoscenza base del disegno meccanico; uso del PC; preferibile generica esperienza nella mansione; età compatibile con l’apprendistato; patente B. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 7.30/12.00 – 13.00/16.30 e contratto di apprendistato. (Rif. 8682)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A MONTATORE/TRICE CARPENTERIA METALLICA

Azienda di carpenteria metallica di Busto Arsizio cerca: 1 OPERAIO/A MONTATORE/TRICE CARPENTERIA METALLICA che si occuperà del montaggio di strutture. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; lettura e comprensione del disegno tecnico; utilizzo segatrice a nastro per taglio materiale; utilizzo del saldatore a filo; preferibile conoscenza del PC; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 7.30/12.00 – 13.00/16.30 e contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8681)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTANO PRIMO: TAGLIATORE/TRICE

Azienda del settore tessile di Castano Primo cerca 1 TAGLIATORE/TRICE. Requisiti richiesti: è indispensabile l’aver maturato PLURIENNALE ESPERIENZA in: stesura tessuti con STENDITORE AUTOMATICO, taglio con taglio automatico INVESTRONICA 7.0, taglio manuale per piazzati, utilizzo taglierina e seganastro, utilizzo PC per creare segnate di taglio/stampa con PLOTTER; residenza nelle vicinanze di Castano Primo; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi ed orario di lavoro part-time: 08.30-12.30. (Rif. 8615)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO NEODIPLOMATO/NEOLAUREATO con titolo ad indirizzo INFORMATICO

Società di Servizi di Busto Arsizio per ufficio sistemi informativi offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO della durata di 6 mesi a NEODIPLOMATO oppure NEOLAUREATO con titolo ad indirizzo INFORMATICO con conoscenza di base in ambito IT. La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: helpdesk continuativo di 1° e 2° livello rivolto al personale degli uffici aziendali; partecipazione all’avvio e gestione di nuovi progetti inerenti l’informatizzazione aziendale; gestione pratiche relative a consistenze in essere (telefonia fissa e mobile, impianti gestione presenze, videosorveglianza e allarme, manutenzione hardware e software, networking); manutenzione ordinaria di impianti di allarme e videosorveglianza; altri. Si richiede: disponibilità alle trasferte in accompagnamento al tutor; ottima conoscenza degli strumenti informatici; patente B. Si offre il seguente orario di lavoro: da lunedì a giovedì: 08.30-12.30/14.00-18.00, venerdì: 08.30-12.30. E’ previsto un premio tirocinio. (Rif. 8800)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA

Cooperativa edile di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA. Il/la candidato/a imparerà a gestire l’agenda, rispondere al telefono, inviare mail e PEC. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado; età compatibile con l’apprendistato; patente B, automunito/a; buona conoscenza del pacchetto Office. Si offre tirocinio di 3 mesi e orario part time: lunedì, martedì e venerdì ore 15.00/19.00, mercoledì e giovedì ore 9.00/12.30. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8784)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

ARSAGO SEPRIO: AUTISTA AUTOCARRI

Azienda del settore terziario nelle vicinanze di Arsago Seprio cerca 1 AUTISTA AUTOCARRI. La risorsa dovrà occuparsi del trasporto, carico e scarico merci per clienti ristorazione, panifici e pasticcerie in Lombardia e Piemonte. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa attività e mansione; patente C con CQC; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8816)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: ATTREZZISTA/MANUTENTORE/TRICE

Azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di Cairate cerca 1 ATTREZZISTA-MANUTENTORE/TRICE. La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza pregressa nella manutenzione su linee di montaggio; utilizzo del tornio e fresa manuali; discreta capacità di saldatura; conoscenza base della pneumatica e degli impianti elettrici; residenza limitrofa. Si offre un contratto iniziale a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato (Rif. 8814)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MONTATORE/TRICE

Azienda del settore arredamento nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 MONTATORE/TRICE. Il/la candidato/a dovrà consegnare e montare mobili/arredi, effettuare piccole opere di muratura/cartongesso, lavoro in laboratorio per modifiche e riparazioni. Si richiede preferibilmente breve esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 8799)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: OPERAI/OPERAIE ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO

Azienda del settore gomma plastica nelle vicinanze di Sesto Calende cerca OPERAI/OPERAIE ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO. Requisiti richiesti: buona manualità fine; esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 8798)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TAPPEZZIERE/A

Azienda del settore aeronautica/navale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TAPPEZZIERE/A. La risorsa dovrà occuparsi della lavorazione di pelli e tessuti, rivestimenti grezzi in legno e alluminio e della realizzazione di divani e cuscini. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa mansione; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8797)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A

Cooperativa sociale nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A. La risorsa dovrà occuparsi di effettuare un affiancamento in un alloggio protetto di un utente disabile atto a predisporre un intervento di autonomia. Si richiede disponibilità in orario flessibile in fasce pomeridiane e nel fine settimana. Si richiede esperienza nella stessa attività e mansione. Si offre un contratto a chiamata. (Rif. 8773)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: APPRENDISTA MANUTENTORE/TRICE DECORATORE/TRICE

Impresa del settore edile cerca 1 APPRENDISTA MANUTENTORE/TRICE DECORATORE/TRICE. La risorsa imparerà ad occuparsi della decorazione e del restauro di lavori in gesso e cemento decorativo, tinteggiatura e velatura, applicazione di pittura ai silicati. Si richiede eventualmente minima esperienza nella stessa mansione; ottima manualità; patente b; residenza limitrofa; disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre un contratto di apprendistato a tempo pieno e determinato.(Rif. 8764)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MURATORE/TRICE CEMENTO DECORATIVO

Impresa del settore edile cerca 1 MURATORE/TRICE CEMENTO DECORATIVO. La risorsa dovrà occuparsi in modo quasi autonomo della costruzione, riparazione di cornici, mattoni e pietre, cemento decorativo ed esecuzione intonacatura a base di calce idraulica. Si richiede esperienza nello stesso settore, patente B, residenza limitrofa, disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8763)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MANUTENTORE/TRICE-DECORATORE/TRICE

Impresa del settore edile cerca 1 MANUTENTORE/TRICE-DECORATORE/TRICE. La risorsa dovrà occuparsi in modo quasi autonomo della decorazione e del restauro di lavori in gesso e cemento decorativo, tinteggiatura e velatura, applicazione di pittura ai silicati. Si richiede esperienza nello stesso settore, patente B, residenza limitrofa, disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 8762)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: ADDETTO/A MONTAGGIO SERRAMENTI

Impresa nelle vicinanze di Sesto Calende cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO SERRAMENTI. La risorsa dovrà essere in grado di montare serramenti in legno, PVC, alluminio. Si richiede minima esperienza nella stessa mansione; patente B. Si offre un contratto di apprendistato a tempo pieno. (Rif. 8761)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: MONTATORE/TRICE E ASSEMBLATORE/TRICE IMPIANTI

Industria che opera nel settore delle tintorie e stamperie cerca 1 MONTATORE/TRICE E ASSEMBLATORE/TRICE IMPIANTI. La risorsa opererà nel montaggio e assemblaggio degli impianti che verranno poi trasferiti presso le aziende clienti. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella medesima mansione; capacità di lettura del disegno tecnico; patente B e disponibilità a trasferte in Italia ed Europa. Si offre contratto a tempo determinato per 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 8758)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A FRESATORE/TRICE

Azienda meccanica sita nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A FRESATORE/TRICE. La risorsa sa comprendere il funzionamento della fresatrice a CNC, conosce il disegno tecnico e lavora in modo autonomo. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella medesima mansione; preferibile conoscenza programmi CNC Heidenhain e Mazatrol; patente B e automunito/a. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 8749)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: OPERATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda del settore meccanico sita nelle vicinanze di Casorate Sempione cerca 1 OPERATORE/TRICE MECCANICO/A da inserire nel gruppo già avviato dell’azienda per formarlo sul campo. La risorsa affiancherà nell’utilizzo del tornio per la rettifica del pezzo attraverso la lettura del disegno meccanico e l’utilizzo degli strumenti di misura. Requisiti richiesti: qualifica triennale e/o maturità tecnica; basi di lettura del disegno tecnico; patente B. Si offre contratto a tempo pieno di apprendistato. (Rif. 8743)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: OPERATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda del settore meccanico sita nelle vicinanze di Casorate Sempione cerca 1 OPERATORE/TRICE MECCANICO/A specializzato/a nell’utilizzo del tornio. La risorsa si occuperà prevalentemente delle lavorazioni di rettifica del pezzo attraverso la lettura del disegno meccanico e l’utilizzo degli strumenti di misura. Requisiti richiesti: esperienza maturata nella medesima mansione; buona conoscenza del disegno tecnico; qualifica o maturità tecnica; patente B. Si offre contratto full time a tempo determinato di tre mesi con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8742)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: OPERATORE/TRICE FRESA ALESATRICE CNC

Azienda operante nel settore meccanico e ubicata nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 OPERATORE/TRICE FRESA ALESATRICE CNC. Il/la candidato/a deve essere in grado di operare sulla fresa a controllo numerico ed occuparsi anche di programmare le macchine. Requisiti richiesti: indispensabile precedente esperienza nella mansione; conoscenze di disegno meccanico; patente B. Si offre contratto full-time a tempo determinato. (Rif. 8732)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: FABBRO/A

Azienda nelle vicinanze di Casorate Sempione è alla ricerca di 1 FABBRO/A. La risorsa dovrà essere in grado di occuparsi della lavorazione del metallo: ferro, acciaio, bronzo, alluminio, ottone, rame. Dovrà modellare i metalli utilizzando tecniche di lavorazione moderne e tradizionali, realizzare elementi costruttivi in metallo come inferriate, cancelli di ferro battuto, ringhiere, attrezzi, utensili, oggetti decorativi. Si richiede esperienza nella stessa mansione. Si offre un lavoro a tempo pieno determinato finalizzato. (Rif. 8722)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A

Azienda di commercio prodotti materie plastiche nelle vicinanze di Vergiate cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A. La risorsa dovrà occuparsi di operazioni di amministrazione e contabilità ordinaria fino a registrazioni assestamento e rettifica per chiusura esercizio; inserimento e gestione DDT a sistema; gestione pratiche import/export; gestione e controllo magazzino fiscale; gestione e controllo affidamenti assicurativi; scadenze fiscali: liquidazioni IVA, tenuta registri fiscali, denunce fiscali e scadenze infra annuali. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria od equipollente; esperienza nella stessa mansione; inglese fluente; residenza limitrofa. Preferibile conoscenza gestionale Zucchetti. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 8711)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A

Azienda del settore logistico specializzata nella produzione di movimentatori per smistamento materiali cerca 1 MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi dell’installazione e manutenzione di nastri trasportatori. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa mansione; diploma di elettromeccanico; disponibilità a trasferte; inglese discreto. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 8709)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA VENDITA

Negozio settore libri vicinanze centro di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA VENDITA. La risorsa si occuperà di tutte le mansioni relative alla vendita e all’assistenza della clientela, all’approvvigionamento e al rifornimento scaffali. Requisiti richiesti: interesse e passione per il settore librario; ottime doti comunicative e predisposizione al contatto con il pubblico; laurea triennale o magistrale settore umanistico; conoscenza PC. Si offre tirocinio di 6 mesi finalizzato all’inserimento. E’ prevista indennità. (Rif. 8768)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE MANUTENZIONE IMPIANTI

Azienda di impianti nelle vicinanze di Gallarate offre la possibilità di accogliere 1 TIROCINANTE. La risorsa imparerà a gestire la manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento, l’utilizzo di attrezzature specifiche. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato, patente B. Si offre un tirocinio a tempo pieno finalizzato all’assunzione. E’ prevista un’indennità di partecipazione. (Rif. 8760)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL CENTER

Azienda del settore telecomunicazioni operante in ambito idroelettrico e sita nelle vicinanze di Gallarate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATRICE/TORE CALL CENTER. La/il tirocinante imparerà a gestire i contatti con i clienti per dare informazioni e risolvere quesiti relativi ai contratti in ambito idrico/luce/gas. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di scuola secondaria di secondo grado; utilizzo dei programmi Word ed Excel; patente B; automunita/o. Si offre: tirocinio di 4 mesi con orario a tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione al tirocinio. (Rif. 8738)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: AIUTO CUOCHI/E

Società di ristorazione, per prossima apertura a Somma Lombardo, cerca 12 AIUTO CUOCHI/E. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso fast food, griglieria; attestato/diploma in ambito alberghiero; disponibilità ai turni spezzati. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8826)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: PROGRAMMATORE/TRICE ESPERTO/A PLC/SCADA

Società di Caronno Pertusella, specializzata nella progettazione e produzione di quadri elettrici, software e sistemi di automazione industriale, cerca 1 PROGRAMMATORE/TRICE ESPERTO/A PLC/SCADA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata nella programmazione PLC/SCADA; diploma inerente la mansione; disponibilità a trasferte. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 8825)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CAMERIERI/E

Società di ristorazione per prossima apertura a Somma Lombardo, cerca 16 CAMERIERI/E. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’accoglienza della clientela, gestione ordinazioni, servizio ai tavoli; attestato/diploma in ambito alberghiero; disponibilità ai turni spezzati. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8824)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: ADDETTO/A ALLA TAGLIERINA per il TAGLIO DEL FERRO

Azienda, operante nella produzione di porte, finestre e cancelli in metallo, di Caronno Pertusella cerca 1 ADDETTO/A ALLA TAGLIERINA per il TAGLIO DEL FERRO. Requisiti richiesti: esperienza su taglierine e lavori vari di officina; automunito/a; residenza nelle vicinanze di Saronno. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8823)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: AUTISTI CON PATENTE C +CQC

Società di trasporti di Origgio cerca AUTISTI CON PATENTE C +CQC. Requisiti richiesti: indispensabile patente C + CQC + ADR; gradita anche patente E; disponibilità a trasferte nazionali 1 o 2 volte a settimana. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8817)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO

Società di Saronno cerca 1 IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO. Requisiti richiesti: indispensabile ottima conoscenza lingua inglese; gradito cinese; preferibile esperienza pregressa; diploma o laurea inerente la mansione: Office e posta elettronica; automunita/o. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8815)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

RHO: AIUTO CUOCO/A

Società di ristorazione per sede operativa di Rho, cerca 1 AIUTO CUOCO/A. Requisiti richiesti: indispensabile almeno 3 ANNI di esperienza pregressa maturata presso hamburgherie/cucina tex/mex/street-food nella preparazione delle pietanze, carne e secondi piatti; attestato di qualifica alberghiero; automuniti/e; disponibilità a lavorare su turni spezzati. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 8811)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

UBOLDO: OPERAIO/A METALMECCANICO/A

Azienda metalmeccanica di Uboldo cerca 1 OPERAIO/A METALMECCANICO/A. Requisiti richiesti: seria motivazione ad imparare il lavoro che consiste nell’inserimento di pezzi in acciaio di varie dimensioni su ceste di sabbiatura; residenza limitrofa ad Uboldo; disponibilità a lavorare anche il sabato mattina. Si offre tempo determinato a giornata. Possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8777)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SOLARO: ADDETTO/A INSTALLAZIONE PELLICOLE TRASPARENTI SU VETRATE

Azienda, specializzata nella sicurezza e nella schermatura solare passiva di vetrate, lucernai e coperture di Solaro, cerca 1 ADDETTO/A INSTALLAZIONE PELLICOLE TRASPARENTI SU VETRATE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa oppure seria motivazione ad apprendere il mestiere; non soffrire di vertigini; disponibilità ad effettuare anche verniciature su tetti e ad eventuali trasferte. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 8757)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: SALDATORI/TRICI A TIG

Azienda metalmeccanica-carpenteria di Lonate Ceppino cerca 2 SALDATORI/TRICI A TIG. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella molatura, saldatura a TIG e nello svolgimento di tutte le mansioni di un operaio/a metalmeccanico/a operante nella carpenteria; disponibilità a lavorare in officina e presso cantieri per la realizzazione e manutenzione impianti depurazione acque reflue consortili; preferibile possesso di attestati relativi la sicurezza, lavori in quota, primo soccorso, antincendio, conduzione carrelli elevatori; disponibilità a lavorare il sabato quando richiesto e ad eventuali trasferte prevalentemente in Italia e raramente all’estero; preferibile possesso patente C. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 8752)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A INVENTARIO

Società cerca 1 ADDETTO/A INVENTARIO. Requisiti richiesti: esperienza nell’inventariazione di magazzino e/o catalogazione documenti e pratiche; capacità di leggere una planimetria di un immobile per poter individuare le stanze oggetto di inventariazione; lettura di fatture relative a mobilio e materiale informatico; diploma; ottimo Excel, posta elettronica, One Drive Cloud; uso tablet; discreto inglese; patente B; disponibilità a trasferte. Il/la candidato/a si occuperà di mettere in atto l’inventario completo di beni mobili per diversi stabili; si occuperà della ricognizione di ogni cespite, etichettatura, controllo, descrizione e reportistica degli stessi cespiti su tablet fornito dall’azienda e software per l’inventario dei cespiti. Si offre tempo determinato prorogabile. (Rif. 8736)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: TIROCINIO come ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’

Azienda di Mozzate offre 1 TIROCINIO come ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’. La risorsa supporterà i colleghi nelle attività di registrazione fatture passive Italia e Estero, ricevute fiscali, contabilità clienti e fornitori, corrispondenza ed archiviazione fatture attive e passive, banche, prima nota. Requisiti richiesti: laurea in economia; minima esperienza in ambito contabile; gestionali amministrativi; ottimo Microsoft Office; automunita/o. Si offre tirocinio; tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 8818)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: TIROCINIO come ADDETTO/A SEGRETERIA

Ente di formazione, di Saronno, offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A SEGRETERIA. La risorsa imparerà la gestione amministrativa relativa ai progetti formativi/tirocini. Requisiti richiesti: laurea scienze della comunicazione/lingue; buono Office; internet, posta elettronica; patente B; disponibilità a trasferte con il tutor; età compatibile con il contratto di apprendistato. Si offre tirocinio, tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8805)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: TIROCINIO come SEGRETARIA/O

Studio di consulenza settore infortunistico e sicurezza lavoro di Saronno offre 1 TIROCINIO come SEGRETARIA/O. La risorsa imparerà a gestire le chiamate in entrata e uscita, corrispondenza cartacea e via web, attività amministrative, redazione lettere, documenti, relazioni, presentazioni, offerte, contratti ed archiviazione pratiche. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato e residenza nelle vicinanze della sede lavorativa; diploma inerente la mansione; Office, posta elettronica; seria motivazione alla formazione. Si offre tirocinio di pre-inserimento lavorativo. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8804)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: TIROCINIO come ELETTRICISTA

Azienda di Venegono, per sede di Mozzate, offre 1 TIROCINIO come ELETTRICISTA. La risorsa affiancherà il tutor ed imparerà ad effettuare installazione di impianti elettrici civili ed industriali. Requisiti richiesti: buona volontà ad apprendere il mestiere; qualifica inerente il lavoro. Si offre tirocinio di pre-apprendistato. (Rif. 8801)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Tirocini.Cpisaronno@provincia.va.it

CUVEGLIO: MODELLISTA ABBIGLIAMENTO

Azienda di produzione tessile di Cuveglio cerca 1 MODELLISTA ABBIGLIAMENTO. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; preferibile minima esperienza su macchine da cucire; indispensabile possesso titolo di studio o formazione professionale inerente alla mansione; indispensabile conoscenza CAD LECTRA; automuniti/e; indispensabile residenza zone limitrofe Varese-Laveno-Luino. Orario: part-time mattino. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8822)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: SERRAMENTISTA

Azienda di costruzione e posa serramenti di Malnate cerca 1 SERRAMENTISTA. Indispensabile esperienza nella stessa mansione; possesso licenza media; preferibile possesso patente C; disponibilità a trasferte di giornata. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 6 mesi. (Rif. 8821)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BIANDRONNO: ADDETTO/A PRODUZIONE PANETTERIA

Azienda di Biandronno cerca 1 ADDETTO/A PRODUZIONE PANETTERIA. Indispensabile esperienza di almeno sei mesi nella produzione in lavorazione di prodotti da forno o formazione scuola di panificazione; indispensabile residenza zone limitrofe; automuniti/e. Orario: part-time mattino dalle 4,30 alle 8,30. Contratto: tempo determinato 1 anno. (Rif. 8820)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: GEOMETRA

Azienda di Varese cerca 1 GEOMETRA. Indispensabile possesso titolo di geometra; è richiesta almeno minima esperienza commerciale o edile per attività di vendita, redazione preventivi con sviluppo misure da piantina; indispensabile residenza zona Varese; utilizzo Autocad; automuniti/e. Orario: tempo pieno compreso sabato mattina. Contratto: tempo determinato 12 mesi. (Rif. 8785)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORNAGO: TECNICO/A ASSISTENZA MECCANICA TRASFERTISTA

Azienda metalmeccanica di Mornago cerca 1 TECNICO/A ASSISTENZA MECCANICA TRASFERTISTA. Indispensabile possesso diploma tecnico (perito meccanico o elettrotecnico o similari); conoscenza base lingua inglese; automuniti/e; disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8779)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORAZZONE: MONTATORI/TRICI MECCANICI/CHE

Azienda metalmeccanica di montaggio impianti industriali di Morazzone cerca 2 MONTATORI/TRICI MECCANICI/CHE. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni di montaggio macchinari industriali e lettura disegno meccanico; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi iniziali. (Rif. 8767)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: OPERAIO/A POSATORE/TRICE

Azienda di produzione e installazione serramenti zona Laveno cerca 1 OPERAIO/A POSATORE/TRICE. Preferibile provenienza ambito edile per installazione serramenti nei cantieri; preferibile residenza zone limitrofe Laveno; disponibilità a trasferte di giornata; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale 3 mesi. (Rif. 8755)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BESOZZO: APPRENDISTA PERITO/A ELETTRONICO/A

Azienda di progettazione quadri elettrici di Besozzo cerca 1 APPRENDISTA PERITO/A ELETTRONICO/A. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda; possesso titolo di studio di perito elettronico, elettrico o formazione in campo elettrico. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 8740)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A RIFACIMENTO TETTI

Artigiano edile zona Varese cerca 1 ADDETTO/A RIFACIMENTO TETTI. Indispensabile almeno un anno di esperienza di cantiere nella posa tegole e pannelli coibentati, posa lattonerie; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 6 mesi iniziali. (Rif. 8726)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: RETTIFICATORE/TRICE

Azienda metalmeccanica di minuterie metalliche zona Varese cerca 1 RETTIFICATORE/TRICE. Indispensabile esperienza in aziende metalmeccaniche e nella stessa mansione di almeno 1 anno; capacità di lettura disegno meccanico; preferibile formazione tecnica; uso PC; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8724)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: SALDATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Carpenteria metallica di Arcisate cerca 1 SALDATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza di qualche anno nella stessa mansione per saldatura su ferro; residenza zone limitrofe; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 1 anno. (Rif. 8701)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: ASSISTENTI TESSILI TELAI A PINZA E TELAI ARIA

Industria tessile di Brunello cerca 4 ASSISTENTI TESSILI TELAI A PINZA E TELAI ARIA. Indispensabile esperienza nella gestione turno e personale di una sala di tessitura; controllo, gestione, regolazione e manutenzione delle macchine, controllo qualitativo della produzione; preferibile possesso titolo di studio perito tessile o scuola professionale per assistenti tessili; automuniti/e. Orario: turni anche notturni. Contratto: tempo determinato 12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 8693)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A AI TELAI CIRCOLARI

Azienda di fabbricazione di tessuti a maglia zona Varese cerca 1 ADDETTO/A AI TELAI CIRCOLARI. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno su telai circolari di maglieria; uso PC; automuniti/e. Orario: tempo pieno su turni anche notturni (8/14-14/22-22/06). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8690)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: QUADRISTA CABLATORE/TRICE

Azienda di cablaggio macchine di automazione industriale zona Varese cerca 1 QUADRISTA CABLATORE/TRICE. Indispensabile esperienza; preferibile titolo di studio perito elettrotecnico; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8663)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SALTRIO: RIMAGLIATRICE/TORE

Azienda di confezioni in serie di abbigliamento esterno di Saltrio cerca 1 RIMAGLIATRICE/TORE. Indispensabile esperienza di almeno sei mesi nella stessa mansione per rimaglio capo completo, infilatura punti, attaccatura maniche, attaccatura collo, chiusura fianchi; possesso licenza media; indispensabile residenza zone limitrofe sede azienda. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 8560)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINO come MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di gomma plastica zona Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINO come MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Il/la candidato/a potrà acquisire abilità nell’eseguire operazioni di installazione e manutenzione meccanica, effettuare l’assemblaggio di componenti meccanici; utilizzerà avvitatori, cacciaviti e brugole. Requisiti: in possesso di licenza media. Durata tirocinio: 6 mesi a tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione e buoni pasto. (Rif. 8813)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come HELP DESK

Azienda di informatica di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come HELP DESK. Il/la candidato/a potrà acquisire competenze nell’effettuare l’assistenza agli utenti nella risoluzione di problematiche informatiche; dovrà utilizzare PC e relazionarsi con colleghi e titolare; è indispensabile il possesso del diploma di maturità; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; automuniti/e. Durata tirocinio: 6 mesi a tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 8808)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it