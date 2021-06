Tutti la vogliono, tutti la cercano: settimana ricca di appuntamenti per la Via Francisca del Lucomagno

Il fenomeno dei cammini e del viaggio “slow” alla scoperta del bello che ci circonda è un trend in continua crescita e anche la provincia di Varese offre, con la Via Francisca del Lucomagno, un percorso capace di attirare centinaia di pellegrini e di dare ossigeno alle piccole economie locali.

Questa settimana calendario ricco per la Via che dal Lago Ceresio conduce a Pavia in 8 giorni lungo 135 km. Si parte mercoledì 30 giugno con una serata di presentazione a Castiglione Olona, comune da secoli protagonista del percorso intrapreso dai pellegrini diretti a Roma dal centro Europa, ricco di storia e cultura (Palazzo Branda Castiglioni e la Collegiata per citarne alcuni) e sede dell’Ostello del Pellegrino gestito dai volontari amici della Francisca.

L’appuntamento, previsto per sabato 26 e successivamente rimandato appunto al 30 giugno, è aperto a tutti con prenotazione obbligatoria. Si terrà alle 21:00 nel quattrocentesco Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni (in via G. Mazzini 23).

Relatori dell’incontro saranno il nostro direttore Marco Giovannelli, coautore assieme ad Alberto Conte della guida “La Via Francisca”, Ferruccio Maruca, segretario del Tavolo tecnico per lo sviluppo della Via Francisca del Lucomagno, Eleonora Martinelli, responsabile della comunicazione per la Via Francisca del Lucomagno, e l’archeologo Nicola Ferrario che, attraverso i loro interventi, presenteranno agli aspiranti camminatori la storia del progetto, le tante emozioni che il cammino è in grado di offrire e le diverse realtà storico-artistiche che rendono unico questo percorso.

La serata è ad ingresso libero e per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 0331 858301 (Ufficio Cultura) dal martedì al sabato nell’orario 9-12 e 15-18.00

Si prosegue poi sabato 3 luglio alle 20.30 alla biblioteca comunale di Robecco sul Naviglio dove sarà presentata la guida della Via Francisca, indispensabile per godere appieno della bellezza del cammino, un volume completo con la descrizione di tutte le tappe, le mappe, i dislivelli, le attrazioni da visitare e i posti dove fermarsi a dormire e mangiare.

La serata vedrà come relatore l’immancabile Marco Giovannelli, con gli interventi del sindaco del borgo Fortunata Barni e dell’assessore alla Cultura e promozione del territorio Giovanni Barenghi.

Per rispetto di tutte le normative sanitarie la capienza massima prevista è di 50 persone.

Domenica 4 luglio, dopo tanto raccontare, finalemente “on the road”. Scarpe allacciate, zaino in spalla e credenziale pronta da timbrare: parte un gruppo di 8 pellegrini che da Lavena Ponte Tresa percorrerà l’intero cammino fino a Pavia. Il viaggio è stato organizzato con il supporto di Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese. Proprio grazie a questa collaborazione il viaggio avrà una serie di momenti dedicati all’acqua.

La Via Francisca è infatti una “via d’acqua” che parte dal Lago Ceresio e che passando per il sistema dei Mulini di Cadegliano Viconago (Parco dell’Argentera), le sorgenti del fiume Olona (Rasa di Varese), il Lago di Varese, la Valle Olona, i navigli costeggia poi il Fiume Ticino fino all’ingresso di Pavia. Sarà un’avventura fra siti Unesco, accoglienze di lusso con viste mozzafiato (l’hotel al Sacro Monte di Varese) ed esperienze più pellegrine e comunitarie come quelle all’ostello del Pellegrino di Castiglione Olona e al centro giovanile Stoà di Busto Arsizio.

La Via è sempre aperta, percorribile e vi aspetta. Perfetta da percorrere tutta d’un fiato o a puntate, come gita del fine settimana, èadatta a tutti: grandi e piccini. Ma non solo: grazie alla collaborazione con l’associazione “Free Wheels” è una via certificata accessibile anche per le perosne a mobilità ridotta. La Via Francisca non aspetta insomma altro che essere percorsa.

Per maggiori informazioni, consultate il sito www.laviafrancisca.org