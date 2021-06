Tutto pronto per le votazioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti

La comunicazione ufficiale dell’Ordine degli Architetti di Varese per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025:

Il Consiglio dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Varese, riunito in data 30 Maggio 2021 presso la sede dell’Ordine, giusta convocazione del 28 Maggio 2021 avente al punto 11 dell’ordine del giorno l’indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025, tenuto conto che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

considerato

che in base all’art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini territoriali sono indette dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza;

preso atto

che la data di scadenza del Consiglio è quella del 19 Luglio 2021;

che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano iscritti all’albo n. 2117 professionisti, di cui n. 2055 sono iscritti alla Sezione A e n. 62 sono gli iscritti alla Sezione B;

che, pertanto, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n. 14 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritti alla Sezione B;

assume il seguente deliberato, che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti.

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI

che le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 30 Maggio 2021 e inizieranno pertanto 17 Giugno 2021.

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 30 Maggio 2021, data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a n. 2117 così ripartiti: n. 2055 iscritti alla Sezione A e n. 62 iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 15, di cui n. 14 iscritti nella Sezione A e n.1 iscritti nella Sezione B.

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI

Il seggio avrà sede presso la sede dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Varese, Via Gradisca 4 a Varese e rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:

prima votazione

– il 1° giorno 17 Giugno 2021 dalle ore 11.00 alle ore 19.00;

– il 2° giorno 18 Giugno 2021 dalle ore 11.00 alle ore 19.00;

2) seconda votazione

– il 1° giorno 19 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

– il 2° giorno 21 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

– il 3° giorno 22 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

– il 4° giorno 23 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

3) terza votazione

– il 1° giorno 24 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

– il 2° giorno 25 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

– il 3° giorno 26 Giugno 2021 dalle ore 09.30 alle ore 17.30;

– il 4° giorno 28 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

– il 5° giorno 29 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;

4) PROCEDURE ELETTORALI

4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro il 10 Giugno 2021.

La presentazione della candidatura dovrà avvenire solo a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

PEC dell’Ordine Architetti di Varese: oappc.varese@archiworldpec.it

4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI

per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 705 iscritti all’albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 423 iscritti all’albo;

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;