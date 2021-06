Ultima fatica per il Varese, al “Franco Ossola” arriva il Derthona

Domenica 20 giugno terminerà la stagione del Varese. Un campionato iniziato lo scorso 29 settembre e che si è dimostrato oltre che lungo anche logorante. I biancorossi hanno conquistato la salvezza da qualche settimana dopo lunghi periodi negativi e queste ultime giornate le stanno vivendo per l’orgoglio: dimostrare di non essere una squadra di bassa classifica.

L’avversario per l’epilogo della stagione sarà il Derthona; fischio d’inizio al “Franco Ossola” alle ore 16.00.

Mister Ezio Rossi spiega quali saranno le emozioni di questo ultima giornata della stagione: «Abbiamo la grande motivazione di fare bene davanti ai nostri tifosi, oltre al raggiungere il 14esimo posto, che per noi resta comunque un obiettivo. Questa è una stagione che rimarrà nel cuore a chi l’ha vissuta da dentro. Abbiamo fatto qualcosa di particolare, non di speciale, ma sicuramente chi ha vissuto questi mesi sa le difficoltà che abbiamo incontrato, come quando facevamo fatica a mettere insieme 11 calciatori. Abbiamo dovuto sostenerci uno con l’altro e questa è la cosa che mi fa maggior piacere».

Riguardo alla formazione, nell’undici titolare dei biancorossi ci sarà ancora spazio per qualcuno che durante la stagione ha visto poco il campo: «Potrebbe non esserci Gazo – spiega l’allenatore biancorosso -, che ha avuto un riacutizzarsi dei problemi fisici, ma dovrebbe rientrare Disabato almeno per la panchina. Giocheranno Mapelli e Capelli, mentre Otelè è già a casa per permesso e quindi non ci sarà. Nelle ultime partite abbiamo fatto risultato grazie a chi è entrato dalla panchina. Sow giocherà, così come Aprile, mentre Quitadamo sarà sempre il vostro rebus (commenta ridendo verso i giornalisti, ndr)».

