Ultimi giorni di votazioni per l’Ordine degli Architetti

Ultimi due giorni di votazione, in seconda convocazione, per il rinnovo dell’Ordine degli Architetti di Varese.

Si stanno infatti per concludere le votazioni del 19/23 giugno nella sede dell’Ordine, che è aperta dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Il quorum necessario per rendere valide le attuali consultazioni è di 424 partecipanti: in caso di mancato raggiungimento si renderebbe necessaria una terza convocazione al voto per gli iscritti.