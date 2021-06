Un matrimonio a sei per favorire il piccolo commercio dell’alto Olona

Un matrimonio ” a sei” per rilanciare il territorio e il piccolo commercio, facendo squadra e cogliendo ogni opportunità di contributi da investire in iniziative e interventi.

E’ per questo che è nato il Did (Distretto intercomunale diffuso) Alto Olona, a cui aderiscono Vedano Olona (capofila), Lozza, Castiglione Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Gornate Olona.

Il benestare alla formazione del nuovo Distretto è arrivato dalla Regione Lombardia lo scorso 30 marzo: da allora le amministrazioni comunali, insieme ad Ascom Confcommercio, hanno bruciato le tappe per arrivare a rendere operativo questo organismo che va ad aggiungersi ai diciassette Did e Duc già presenti e attivi nel Varesotto.

Realtà, queste, i cui risultati hanno spinto i sei Comuni a unirsi e a organizzarsi, affidandosi anche all’esperienza maturata sul campo da Confcommercio.

Il bando regionale riservato ai Distretti è solo l’ultimo esempio dell’attenzione del Pirellone da una parte e dell’importanza strategica di Did e Duc dall’altra. I 180mila euro arrivati ad ogni Distretto e poi distribuiti agli imprenditori per investimenti nelle attività e alle amministrazioni comunali, sono solo il primo passo da parte della Regione, finalizzato alla ripartenza del commercio di vicinato messo in ginocchio dalla pandemia, ma anche al recupero dei centri storici e delle periferie. Un processo di rilancio al quale prenderà parte anche l’Alto Olona.

Il marketing e la comunicazione saranno i mezzi con i quali dare grande visibilità al Distretto e ai suoi imprenditori: Internet, social media, newsletter, ma anche la vecchia e amata “carta”. Tra i primi strumenti di comunicazione infatti è previsto un “tabloid”, che verrà consegnato porta a porta nella sua versione cartacea e diffuso su siti e social dei comuni nel formato digitale, contenente le offerte proposte dalle attività commerciali aderenti oltre a tutte le iniziative organizzate sul territorio del distretto.

Sarà invece Academy di Confcommercio ad occuparsi della formazione rivolta agli operatori del terziario e del turismo: già a partire dal prossimo 7 giugno prenderà il via, ad esempio, un ciclo di sette webinar gratuiti che avranno come filo conduttore la modernizzazione e la digitalizzazione delle attività, con diretta Facebook sulla pagina di Confcommercio Varese: il primo appuntamento avrà come titolo “Porta il tuo negozio on-line”.

«Confcommercio è presente in tutti i Distretti della provincia svolgendo un ruolo in prima linea di assistenza logistica e di supporto tecnico – ha commentato Attilio Aimetti, vicepresidente di Ascom Varese – Contributi ai quali negli ultimi mesi si è aggiunto anche quello della formazione, sulla quale ci siamo concentrati durante il lockdown: nel 2020, da aprile in poi, sono stati quasi 100 i corsi online gratuiti, con una partecipazione complessiva di circa 5.000 imprenditori. Nei primi cinque mesi del 2021 abbiamo già registrato un migliaio di partecipanti ai 35 webinar sino a qui proposti».