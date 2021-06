Un mese di concerti, Filosofarti debutta in versione estiva

Filosofarti debutta in versione estiva: lo storico festival della filosofia di Gallarate per la prima volta “esce” dal tradizionale momento invernale, per proporre quattro eventi nel periodo estivo.

Per la precisione un incontro (online) ma soprattutto tre concerti di diverso genere, questi sì in presenza. «Avevamo da tempo l’idea di realizzare eventi durante l’anno, al di fuori delle due settimane di festival» racconta Carlo Monti, uno dei promotori del festival. «Quest’anno poi questa idea si è conciliata con il fatto che alcuni eventi dovevano essere fatti in presenza, non online».

Si parla in particolare degli appuntamenti musicali, che si voleva salvaguardare come evento “fisico” e che quindi non si erano potuti garantire durante l’edizione 2021 tra febbraio e marzo, interamente online. «Erano già inseriti in programma a febbraio ma non si sapeva quando si sarebbero potuti fare: ora li proponiamo in versione estiva».

Ai tre concerti fa da apripista un primo appuntamento diverso (sabato 5 giugno): la presentazione del libro “La morte del tempo” di Umberto Curi, un amico del festival, da anni presenza fissa nel programma di Filosofarti. Curi presenterà il suo nuovo libro, «un’analisi filosofica sulla rappresentazione del tempo nell’arte, sulla differenza tra Kronos e Cronos per i greci».

Quanto ai concerti, si tratta di tre appuntamenti diversi: un concerto integrato con un reading e forme teatrali, un concerto di classica (in ricordo del Maestro Carlo Bellora, altro grande amico del festival), un appuntamento di musica barocca con strumenti d’epoca.

La proposta di Filosofarti garantirà anche un mese di appuntamenti settimanali al museo Maga: i concerti del 12 e 27 giugno vengono infatti accostati al concerto del 20 giugno di Bruno Canino inserito nel programma di iniziative collaterali alla mostra degli impressionisti.

Gli appuntamenti di Filosofarti Live Estate 2021

5 GIUGNO 2021 – ORE 18.00

Evento on-line

Incontro con l’autore

UMBERTO CURI

La morte del tempo

Qui il link diretto

12 GIUGNO 2021 – ORE 18.30

Museo Maga, Via Egidio de Magri 1, Gallarate

Reading, teatro, sound design

ALFREDO MASI – GIORGIO PRESTI

Così parlò Zarathustra

13 GIUGNO 2021 – ORE 16.00

Basilica di S. Maria Assunta, Gallarate

Lezione-concerto

FRANCESCO PASQUALOTTO

in onore del M° Carlo Bellora

27 GIUGNO 2021 – ORE 18.00

Museo Maga, Via Egidio de Magri 1, Gallarate

Lezione concerto con strumenti d’epoca

ZEBO

Il naufragio della Querina – della volta che i Veneziani giunsero alle isole Lofoten

Prenotazione obbligatoria: www.filosofarti.it/prenotazioni