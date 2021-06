Un pedalò alla deriva al Lago di Monate fa scattare l’allerta e le ricerche in elicottero

Pomeriggio movimentato sul lago di Monate dove, martedì 29 giugno, i vigili del fuoco hanno avviato delle ampie operazioni di ricerca persone dopo che nel lago è stato rinvenuto un pedalò senza più i suoi occupanti.

Il ritrovamento ha fatto scattare subito i soccorsi temendo che qualcosa potesse essere accaduto alle persone che lo stavano utilizzando.

Gli specialisti del soccorso acquatico sono intervenuti con un battello pneumatico e l’elicottero Drago 82 del reparto volo Lombardia. Sono state effettuate delle ricerche in superficie per escludere la presenza di persone ma le operazioni hanno dato esito negativo. Attualmente sono in corso accertamenti da parte delle autorità per risalire agli eventuali noleggiatori.