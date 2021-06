Un pianoforte in dono alla scuola media Bassetti di Sesto Calende

Mesi fa avevano superato col massimo dei voti il primo esame della certificazione di musica in lingua inglese promossa dal Trinity College di Londra insieme al Ministero dell’Istruzione. A marzo la dedizione di questi quattro giovanissimi studenti della scuola secondaria di primo grado L. Bassetti di Sesto Calende ha permesso all’istituto di ricevere un pianoforte da parte di una donatrice. Il tempo di accordarlo, e lo strumento verrà presto messo a disposizione dei ragazzi in vista delle prossime lezioni pratiche.

«Concludiamo in bellezza questo faticoso anno scolastico – afferma Emanuela Melone, dirigente dell’I.c. Ungaretti – con la notizia del superamento di un altro esame di Theory of music in lingua inglese da parte dei nostri allievi Manuela Rattrovo, Gabriele Marzaro, Riccardo Luisetti e Virginia Della Morte. Ormai denominati “i fantastici quattro”, i quattro alunni con grande perseveranza e motivazione sono riusciti a guadagnare questo importante riconoscimento a pieni voti. Un riconoscimento che rende orgogliosa la loro insegnante e tutti noi come scuola».

La pandemia ha portato con sé alcune difficoltà, ma per i ragazzi e la loro insegnante il lavoro non si è mai fermato. «L’impegno e la passione che i nostri ragazzi stanno mettendo in questa iniziativa – spiega Angelica Buompastore, insegnante di musica alla Bassetti – sono ammirevoli. Durante gli ultimi mesi siamo riusciti a svolgere gli insegnamenti in presenza, ricorrendo alla didattica a distanza solo per alcuni periodi, e senza perdere mai una lezione. Anzi, i ragazzi hanno chiesto di poter fare lezione anche quando la scuola ha chiuso in occasione della festa patronale».

Un impegno e una dedizione quelli dimostrati dai “fantastici quattro” della Bassetti che non ha lasciato indifferente la comunità della cittadina affacciata sul Ticino. Donata Bertinelli, insegnante di lettere all’Iis Dalla Chiesa di Sesto Calende ha infatti deciso di rispondere alla richiesta di aiuto lanciata dalla Bassetti, e ha donato alla scuola il pianoforte di famiglia.

«È il pianoforte – racconta Donata Bertinelli – che ho ricevuto a 13 anni dai miei genitori. Un regalo costato tanti sacrifici, ma fatto con amore, soprattutto da parte di mia madre. Lei ha sempre visto la musica e la cultura come realtà in grado di permettere a chiunque, non importa quanto umile, di migliorare grazie all’impegno la propria situazione e costruirsi un posto nella società. Ho deciso di donare questo pianoforte per permettere ai ragazzi di approfondire il loro studio della musica, continuare la mia vocazione da insegnante e onorare il sogno di mia madre».

«Ringraziamo – aggiunge la dirigente dell’I.c. Bassetti – chi ha voluto donarci questo pianoforte. Presto lo strumento potrà essere utilizzato per le attività musicali: attività che consideriamo di grande importanza formativa».