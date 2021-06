Un po’ di Azzate alla cerimonia di inaugurazione di Uefa Euro 2020

Sarà uno spettacolo nello spettacolo. La cerimonia inaugurale di UEFA Euro 2020 sarà trasmessa questa sera venerdì 11 giugno, alle 20.30 su Rai 1 e vedrà la partecipazione della performer azzatese Marina Enea che con il gruppo Molecole Show di Origgio contribuirà a rendere davvero unico questo evento.

Bocche cucite sul momento che li vedrà protagonisti, per ovvie ragioni, ma è evidente che bisognerà tenere gli occhi puntati al cielo. Marina e “Molecole Show”, la compagnia di Alessandro Bassani, sono specializzati in esibizioni aeree, con palloni e funi. Il programma ufficiale prevede una formazione musicale composta da 84 elementi; ai lati del campo saranno presenti 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato (settori rugby, tiro a volo, arti marziali, lotta e scherma) che indosseranno l’uniforme EURO 2020. Poi gli atleti, insieme ai ballerini professionisti, eseguiranno una coreografia utilizzando delle sfere giganti di elio, mentre si esibiranno 12 percussionisti aerei posizionati intorno al tetto dello stadio. È qui che, con molta probabilità entrerà in scena anche Marina Enea.

Ma il momento clou sarà l’esibizione di Martin Garrix, Bono e The Edge, che hanno realizzato “We Are The People”, canzone ufficiale di EURO 2020. Ma non mancherà nemmeno la mitica “Nessun Dorma” interpretata da Andrea Bocelli. Pronti quindi per uno spettacolo “in cielo e in terra”.