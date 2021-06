Un successo la Festa delle Oasi Lipu alla Palude Brabbia

La Festa delle Oasi Lipu è stata un successo di partecipazione. Si è trattato dell’ultimo grande evento organizzato per la fine di questa primavera. «Domenica scorsa, è andata alla grande nonostante le temperature torride – spiegano dall’associazione -. Una giornata ricca di attività per tutte le età».

La mattina sono state protagoniste le libellule all’interno del BioblitzLombardia2021, e alle 15.00 si è dato inizio alla festa vera e propria tra laboratori sul mondo delle api e insetti d’acqua, degustazione di miele, mostra di foto e disegni, ottiche professionali per il birdwatching, visite guidate ed erbe selvatiche commestibili, un assaggio di natura a tutto tondo.

«Siamo entusiasti di tutti i sorrisi che siamo riusciti ad intravedere da sotto le mascherine dei partecipanti – concludono dall’associazione -. Grazie a tutti per aver partecipato e per aver condiviso questo momento con noi! Ringraziamo calorosamente i nostri volontari, senza di loro niente di tutto questo sarebbe possibile. Ora aspettiamo i bambini per i campi estivi e per i prossimi eventi ci rivediamo a settembre»