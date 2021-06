Undici pazienti Covid all’Asst Valle Olona che si prepara a liberare i presidi di Gallarate e Saronno

Ancora undici persone per Covid ricoverate negli ospedali dell’Asst Valle Olona.

Il personale sanitario ormai vede la fine di un incubo iniziato nell’autunno scorso.

A oggi, 29 giugno 2021, ci sono ancora 8 degenti nel presidio di Busto Arsizio, tutti assistiti nel reparto di malattie infettive diretto dal dr Franzetti; un solo caso a Saronno e due al Sant’Antonio di Gallarate.

Un’altra buona notizia è che nessuno ha bisogno di respirare con l’ausilio del casco Cpap e, soprattutto, non si registrano casi in attesa nei tre pronto soccorso.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: «Continuano a essere incoraggianti i dati dei ricoveri. A breve potremo limitare gli spazi di degenza per Covid positivi al solo Presidio di Busto Arsizio a cui accederanno, se è richiesto il ricovero, eventuali pazienti intercettati nei PS di Gallarate e Saronno. Anche in questi PS resteranno attive le precauzioni di sicurezza adottate sinora. Nel caso emerga il sospetto che l’accesso sia correlato al Covid, il paziente verrà gestito nei PS sino alla conclusione dell’iter diagnostico, sui percorsi dedicati. Così come si mantiene la procedura che prevede il test Covid a qualsiasi paziente che necessita di ricovero, anche se non ha alcun sintomo riconducibile alla malattia da Covid. I PS fanno quindi il loro lavoro di valutazione, quale che sia il PS a cui si sono rivolti i pazienti: solo se dovessero essere ricoverati e il test Covid risultasse positivo verrebbero trasferiti negli spazi di degenza dedicati presso il Presidio di Busto Arsizio».