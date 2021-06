Un’estate di concerti con Black&Tube Festival, dal rock all’afro

Prende il via domani sera il cartellone di Black&Tube Festival, la rassegna che accompagnerà gli appassionati di musica fino alla fine dell’estate.

Anche quest’anno Tube Festival, Esterno notte e Coopuf Eventi hanno unito le forze per portare a Varese una serie di concerti che spazieranno tra diversi generi musicali: afroamericana, il rock, la musica leggera italiana, il folk e la musica popolare. “Questo progetto porta con sé la volontà di ripartenza e di dare segnale importante di collaborazione, tra enti pubblici, privati e di volontariato, che si uniscono al lavoro di artisti di fama nazionale e internazionale”, spiegano gli organizzatori.

In programma troviamo, infatti, Cara Calma, Caterina Cropelli, il duo portoghese Miramar, i giganti della chitarra rock-blues Kirk Fletcher e Nick Becattini, fino ad arrivare alla esilarante stand- up comedy di Antonio Ornano e a Davide Shorty e tante altre attività.

La partenza è invece per domani sera, sabato 26 giugno, al Tennis Bar Villa Topelitz con dj-set e aperitivo. Ai piatti Intothegroove Sound System, in collaborazione con Ubuntu Festival Varese.

IL PROGRAMMA

Sabato 10 luglio ai Giardini Estensi di Varese alle 18:00 serata musicale con CARA CALMA, CATERINA CROPELLI, THE BASTARD SONS OF DIONISO, KUSHER e THE FLAME. Una giornata entusiasmante con alcuni dei migliori talenti della nuova musica italiana.

Trovate ulteriori informazioni e le prevendite su tube-music.it

Giovedì 22 luglio sempre ai Giardini Estensi alle 21:00 MIRAMAR: Frankie Chavez & Peixe, duo musicale portoghese. In collaborazione con Filmstudio90

Info e prevendite su Filmstudio90.it

Sabato 24 luglio ai Giardini Estensi si terrà lo spettacolo ANTONIO ORNANO – Stand Up Rock, alle ore 21:00. Stand up comedian che si lascia totalmente sopraffare dalla propria passione per la musica, Antonio Ornano questa volta non squarcerà solo l’ipocrisia di una società che ci vuole sempre vincenti e perfetti, ma racconterà anche le band e gli artisti che hanno rappresentato la colonna sonora della sua vita. Info prevendite su tube-music.it

Giovedì 29 luglio ai Giardini Estensi alle ore 21:00, DAVIDE SHORTY & STRANIERO BAND + Lumache Rosse. Dopo il secondo posto nella categoria “Nuove Proposte” a Sanremo 2021 con il brano “Regina” grazie a cui riceve anche i premi Dalla (assegnato dalla sala stampa), Jannacci (Nuovo IMAIE) e Lunezia (per il miglior testo), Dave Shorty è pronto a lasciare il segno anche al Black & Tube Festival, accompagnato dalla travolgente musica di Lumache Rosse, giovane gruppo Varesino.

Info prevendite su tube-music.it

Venerdì 30 luglio i Giardini Estensi si tingono di Blues, alle 21:00 con KIRK FLETCHER: nato e cresciuto a Los Angeles, California, è senza dubbio uno dei più grandi chitarristi blues degli ultimi anni. Nominato per ben quattro volte ai Blues Music Awards e nel 2015 ai British Blues Awards, vanta una carriera ventennale al fianco di nomi della storia del Blues.

Info prevendite su blackbluefestival.com

Sabato 7 agosto ai Giardini Estensi alle 21:00 NICK BECATTINI BAND con Daisy Dream: Classe 1962, l’esplosivo chitarrista pistoiese Nick Beccattini cresce musicalmente tra i palchi dello storico Pistoia Blues e quelli di Chicago dove lavora per diversi anni. Collabora assiduamente con artisti del calibro di Deitra Farr, Phil Guy, Son Seals e condivide il palco con giganti della musica. Torna a Varese dopo molti anni con il nuovissimo album “Lifetime Blues”.

Info prevendite su blackbluefestival.com

Sabato 4 settembre al Tennis Bar Villa Topelitz si terrà una serata dal Blues all’Hip Hop:

Giornalisti e musicisti discutono delle connessioni e le affinità tra blues e rap. A seguire dj set e concerto. Ingresso libero

Domenica 12 settembre si chiude il festival dove è cominciato, presso il Tennis Bar Villa Topelitz: dal Blues all’Hip Hop pt.2 con Streets Arts Academy Hip Hop jam, Kaso e Marta Blumi Tripodi. Un’intera giornata di esibizioni e workshop dedicati alla cultura Hip Hop. Ingresso libero.

Info: https://www.blackbluefestival.com – https://tube-music.it