Uniti per Vergiate tenta la staffetta: Daniele Parrino candidato per il dopo Leorato

Uniti per Vergiate tenta la staffetta e per il dopo Leorato punta su una scelta quasi naturale: candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative sarà Daniele Parrino, già Vicesindaco, assessore e braccio destro del primo cittadino da quindici anni, quando insieme hanno cominciato il loro impegno politico dai banchi dell’opposizione.

In mezzo ci sono stati però dieci anni di amministrazione e soprattutto un risultato netto e indiscutibile in termini di consenso: l’ultimo mandato di Leorato è stato deciso alle urne con il 73%.

«Sono grato e contento al nostro gruppo per avermi scelto – spiega Parrino -. Sento nei loro confronti e nei confronti dei cittadini una forte responsabilità perché la sfida non è solo quella di condurre alla vittoria una squadra che lavora bene ma anche di continuare a lavorare per il bene della comunità come siamo convinti di aver fatto in questi anni».

Parrino sarà alla guida di una lista che potrà fare conto sulla provata esperienza di alcuni volti storici ma anche su un importante rinnovamento: «Ci saranno diversi giovani ma sveleremo tutta la squadra durante la presentazione ufficiale del 10 luglio al bosco di Capra».

Intanto Parrino parte dalla consapevolezza per il proprio ruolo: «Sono molto felice e motivato di questa fiducia che vedo riposta nei miei confronti – spiega il neo candidato sindaco -. Di certo so che per me o per qualunque altro sindaco arrivare dopo Maurizio Leorato non sarà una sfida facile».