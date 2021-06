Uno sportello per affrontare gli effetti psicologici della pandemia

Uno sportello al quale rivolgersi per trovare aiuto e affrontare gli effetti psicologici della pandemia. Un servizio per adolescenti, adulti, genitori o per coloro che hanno vissuto un lutto durante il lockdown o che sono stati ricoverati a causa del covid e sentono l’esigenza di parlare con un medico specializzato.

Lo sportello “Covid, un aiuto in più!” è stato strutturato dall’Asssv, Azienza Servizi Speciali di Vergiate per offrire sostegno a chi manifesta segnali di disagio dovuti al lungo periodo di pandemia. Mancanza di sonno, cambiamenti nell’alimentazione, mancanza di concentrazione, perdita di interesse, consumo eccessivo di alcol, attacchi di panico, ansia e depressione, infatti, possono essere considerati segnali del fatto che c’è qualcosa che non va. Lo sportello, attivo lunedì e venerdì, dalle 9 e 30 alle 13 e 30 e lunedì e giovedì dalle 14 e 30 e 18 e 30, è su appuntamento all’indirizzo mail poliambulatorio@asssvergiate.it, al costo di 35 euro ad incontro.

La psicologa Pamela Alberti che si occupa del servizio spiega: «Sui giornali si leggono quotidianamente articoli sugli effetti della pandemia su tutte le varie fasce della popolazione: dai bambini agli anziani, aumento di ogni sorta di disagio psicologico, saturazione dei reparti di neuropsichiatria. A fronte di questi disagi però esso fatica a trovare una risposta, il servizio pubblico è saturo. Proprio da questa constatazione nasce lo sportello Covid che in un’ottica preventiva offre supporto psicologico che, grazie all’attenzione alla comunità e all’impegno del direttore sanitario Giovanni Zanetta e del direttore generale Dott.Stellini, si può offrire ad una tariffa calmierata, cercando di dare una risposta tempestiva e veloce ai disagi emergenti».