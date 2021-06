Vaccinazioni ai giovani, le riaperture e la campagna marketing di Busto nel podcast del 1 giugno

Le principali notizie di martedì 1 giugno

Si apriranno alle 23 di mercoledì 2 giugno le agende per le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia di popolazione tra i 12 e i 29 anni. La vicepresidente Moratti ha escluso la via privilegiata per i maturandi.

E da oggi, 1 giugno sono entrate in vigore le nuove regole per bar e ristoranti che possono accogliere anche al chiuso. Resta per ora il coprifuoco a partire dalle 23 in zona gialla. Tornano gli spettatori in stadi e palazzetti, ma in numero limitato e sono tornate operative le palestre. I prossimi passi : dal 7 giugno il coprifuoco verrà spostato a mezzanotte, mentre il 15 giugno sarà la volta del via libera a matrimoni, parchi tematici e congressi.

Il 21 giugno infine il coprifuoco verrà abolito

Rapina nel sottopasso della stazione di Saronno, preso anche il secondo responsabile. Si tratta di un minore di origini marocchine residente a Milano, che è stato trasferito in comunità. I fatti lo scorso 23 aprile, rimase vittima un ragazzo di 15 anni aggredito mentre prendeva il treno. Il quindicenne di Caronno Pertusella era stato circondato e aggredito per il furto una catenina d’oro. In quella circostanza il complice 18 enne dell’aggressore sempre di origini marocchine era stato arrestato in flagranza di reato.

E’ stato convalidato dal Gip del tribunale di Varese l’arresto per omicidio stradale dell’uomo di Cantello alla guida della Golf che mercoledì 26 maggio si è schiantata frontalmente con la Fiat Panda guidata da Gianfranco Larghi, 57 anni di Solbiate con Cagno, rimasto ucciso sul colpo. L’automobilista, di 32 anni, è risultato positivo agli stupefacenti e gli esami a cui è stato sottoposto in ospedale avrebbero rivelato anche tracce di alcol.

Presentato a Busto Arsizio il piano di marketing dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di attirare residenti e investitori dal capoluogo. vivere a Busto Arsizio è meglio che vivere a Milano: Il sindaco Antonelli è particolarmente orgoglioso dell’iniziativa che punta a cambiare l’immagine della città, spesso considerata un sonnacchioso dormitorio

Dopo la rotta su New York operata da diverse compagnie, allo scalo di Malpensa debutta il volo Covid-tested tra Malpensa e gli Emirati Arabi Uniti. Tutti i passeggeri in arrivo dagli Emirati Arabi Uniti , già in possesso di un risultato negativo del test Covid-19 richiesto 48 ore prima della partenza, potranno sottoporsi a un test rapido che, se avrà esito negativo, consentirà loro di non doversi sottoporre a quarantena, permettendo la circolazione su tutto il territorio italiano senza restrizioni.

