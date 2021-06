Vaccinazioni al camper, Ats viaggia nei comuni per raggiungere i senza tetto

Tremila dosi di vaccino a domicilio e ora di nuovo in viaggio per raggiungere i senza tetto. Il camper di ATS Insubria è di nuovo sulle strade di Varesotto e Comasco per dare supporto ai servizi sociali dei comuni e vaccinare i senza fissa dimora. È un’attività complementare a quella realizzata direttamente da alcune associazioni di volontariato, come è avvenuto la scorsa settimana da parte dell’associazione Sanità di Frontiera a Varese e di Exodus a Gallarate. Da soli hanno raggiunto qualche centinaio di homeless come prevedono le disposizioni nazionali e regionali nell’ottica di raggiungere l’immunità di comunità.

Oggi, il dottor Guido Garzena, responsabile della campagna vaccinale itinerante di ATS Insubria, è stato a Caronno Pertusella e a Busto Arsizio in stazione dove, assistito dai medici delle USCA e dal personale tecnico di Ats, ha vaccinato una ventina di persone segnalate dai servizi sociali, che si è presentata direttamente al camper. È stato somministrato loro il Janssen, il vaccino monodose di Johnson & Johnson dopo il via libera di Ministero e Regione all’utilizzo anche per gli under60 se in condizioni di necessità, data la complessità a raggiungere queste persone.

I servizi sociali comunali hanno coinvolto e convinto i singoli a sottoporsi all’iniezione: si sono presentati e hanno risposto alle domande per la valutazione anamnestica perché, in caso di controindicazione al vaccino, c’era l’alternativa di Moderna. Gli assistenti sociali sono chiamati a valutare lo stato di salute anche nei prossimi giorni .

Domani il camper sarà nuovamente in viaggio e così per tutta la settimana per completare l’obiettivo di vaccinare chi non si reca agli hub massivi aperti sul territorio.