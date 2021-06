Vaccino per la fascia 12-29 anni: a metà mattina già quasi mezzo milione di prenotazioni

Successo per le prenotazioni alla campagna anti-Covid per la fascia 12-29 anni, avviata ieri sera mercoledì 2 giugno. Alle 11.15 di questa mattina si sono già raggiunte 441.478 prenotazioni.

In particolare, 44.362 per la fascia 12-15 anni, 133.511 per la fascia 16-20 e 263.605 per la fascia 20-29 anni.

“Bene, avanti così!” commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “È davvero importante che anche i nostri giovani aderiscano alla campagna di vaccinazione. Da loro deve arrivare la spinta decisiva per proseguire il percorso verso il ritorno alla normalità”.

“Anche questi dati – aggiunge la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – rispecchiano l’entusiasmo dei cittadini. In particolare dei giovani e delle loro famiglie che, giustamente, vedono nella vaccinazione l’opportunità di tornare a vivere la loro quotidianità in sicurezza per sé e per gli altri. Oltre che di ripristinare le normali frequentazioni familiari”.