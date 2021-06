In Valceresio un’alleanza contro gli sprechi e per un consumo più sostenibile

Riduzione degli sprechi, consumo sostenibile, cibo buono, pulito e giusto. I temi centrali del progetto dei Mercati della Terra promosso da Slow Food sono stati al centro, sabato mattina, di un incontro che si è svolto al Mercato della Terra del Piambello che si è tenuto a Induno Olona.

Elena Sandrone, responsabile internazionale dei Mercati della Terra di Slow Food ha fatto visita al mercato, incontrando gli amministratori locali, ma anche i produttori presenti al mercato.

Un incontro che si inserisce in un’iniziativa che la Comunità montana del Piambello sta mettendo a punto per dare una “food policy” territoriale.

«L’obiettivo principale dato dalla necessità di incentivare la cittadinanza a ridurre gli sprechi e rendere i nostri comuni più sostenibili non solo dal punto di vista ambientale, ma anche culturale, alimentare, economico e sociale – dice Maurizio Tortosa, consigliere comunale di Induno e presidente dell’Assemblea della Comunità montana – Per riassumere in poche ma chiare parole con questo progetto ci impegniamo a lottare contro gli sprechi, a promuovere un consumo consapevole del cibo buono, pulito e giusto, a fare scelte di sostenibilità del territorio e difesa dal consumo di suolo agricolo, e infine a favorire un cambio delle abitudini dei consumatori negli acquisti quotidiani».

«E’ un progetto ambizioso che come presidente dell’Assemblea mi sono impegnato a sostenere personalmente insieme al presidente Paolo Sartorio, all’assessore Fabio Zagari e al responsabile locale di Slow Food Fabio Ponti».

Nella foto: Elena Sandrone insieme al sindaco di Induno Olona Marco Cavallin, al presidente dell’Assemblea della Comunità montana Maurizio Tortosa e al referente locale di Slow Food Fabio Ponti).

Il Mercato della Terra del Piambello