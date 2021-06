I vantaggi di una minipiscina idromassaggio in giardino all’aperto

Minipiscina idromassaggio da esterno

Adesso che si avvicina la bella stagione, dobbiamo preparare al meglio il nostro giardino o terrazzo, in modo che sia confortevole e che sia piacevole restare fuori a mangiare o a godersi il verde.

Per migliorare la qualità della vita nel nostro giardino estivo, cosa c’è di meglio di una minipiscina idromassaggio da esterno?

Oggi sul mercato ce ne sono davvero di tantissime tipologie e con tantissimi optional, per offrire un’esperienza davvero unica e rilassante.

Partiamo dal suddividere innanzitutto le mini piscine in quelle interrate o fuori terra.

La minipiscina idromassaggio fuori terra è quella che viene solo poggiata sul terreno, quindi rimane il bordo all’esterno, e come differenza con quella interrata ha prezzi più economici, e richiede meno permessi per la sua installazione, oltre a dare meno difficoltà e tempi meno lunghi di costruzione.

Minipiscina idromassaggio interrata

La minipiscina idromassaggio interrata invece è un tipo di minipiscina idromassaggio che viene realizzata a livello del terreno, quindi si deve scavare il terreno per inserire il corpo della vasca, effettuare tutti gli allacciamenti del caso, e questo richiede molto più lavoro da parte di personale specializzato rispetto ad una piscina fuori terra.

Per quel che riguarda accessori e funzioni tuttavia, rimangono pressoché le medesime in tutte le tipologie.

Possiamo infatti trovare una bella minipiscina idromassaggio che ha una certa quantità di bocchette, con vari tipi di getti e di massaggio, mirati per le diverse zone del corpo.

Inoltre oggi le moderne minipiscine sono dotate di un comodo display digitale con pannello di controllo per la regolazione e programmazione e della temperatura, del filtro autopulente, dell’illuminazione, oltre a generatore di ozono, igienizzatore Uv, sistema antigelo, e caratteristiche tecniche all’avanguardia .

Gli interni sono sempre molto comodi, con poggiatesta, sedute ergonomiche, scaletta per uscire e entrare, viene sempre dotata di telo di copertura, tappeto antistatico, adattatore e cartucce filtranti.

Sul mercato ci sono vari modelli di piscine sia fuori terra che interrate, per dare agli utenti il massimo sotto ogni punto di vista.

Per quel che riguarda piscine e accessori, si possono acquistare anche online, nei siti di vendita di mini piscine, dove si possono trovare ottimi prodotti e anche una consulenza ad hoc.

Minipiscina idromassaggio a 6 posti

La minipiscina idromassaggio è disponibile anche in diverse misure e con diverse forme e anche un dato numero di posti a sedere all’interno.

Ci sono le minipiscine da 3 o 4 posti, la minipiscina idromassaggio 6 posti, e anche quelle di dimensioni più grandi fino a 9 posti.

La minipiscina a 6 posti è un modello di grandezza media, che si adatta bene a ogni tipo di giardino e spazio aperto, senza creare troppo ingombro e tuttavia permette di potere ospitare fino a 6 persone, per i vostri piscina party, o per rilassarsi con i propri familiari.

Le piscine con 9 posti sono adatte per chi ha uno spazio ampio in giardino e può quindi sistemare una bella piscina più grande della media nel proprio spazio all’aperto.

Ci sono poi le mini piscine con nuoto controcorrente integrato, per fare esercizio fisico anche in uno spazio ristretto e restare sempre in allenamento.

Sono quindi davvero innumerevoli i vantaggi di una bella mini piscina idromassaggio in giardino, dato che ci donerà comfort ogni qual volta lo desideriamo, e ci permetterà anche di divertirci con gli amici e organizzare delle meravigliose feste all’aperto.