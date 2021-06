Varese 2.0: “E’ una scorrettezza mescolare ruoli amministrativi e elettorali”

Leggiamo della nuova iniziativa che l’Amministrazione ha messo in campo oggi a favore delle giovani e dei giovani varesini. L’iniziativa, per quello che rappresenta in sè, ha tutto il nostro sostegno, ma vorremmo evidenziare due aspetti importanti:

– L’ennesima totale gratuità del progetto che non può che vederci d’accordo, ma, dopo il bus turistico, non è che stiamo regalando un pò troppo? Tra l’altro in un momento elettoralmente assai fertile… E non è che corriamo il rischio che qualcuno sollevi il tema del danno erariale?

– Le, a nostro giudizio, spericolate dichiarazioni rese dalle Assessore Buzzetti, Perusin e Strazzi: «Come lista Varese Praticittà abbiamo promosso una serie di incontri sul tema degli adolescenti, e in base alla partecipazione che è nata abbiamo deciso di creare questo progetto pilota». Ravvisiamo una grave scorrettezza, nei confronti di tutti i partecipanti alle prossime elezioni, nel vedere mischiati i Ruoli Amministrativi da quelli strettamente elettorali. Praticittà, lista elettorale nata per le prossime Amministrative, non può e non deve farlo, perchè si tende, in questo modo, ad avere un vantaggio competitivo sproporzionato, abusando della propria posizione istituzionale.

Oggi erano lì come Assessore o come leader del proprio movimento, o forse come entrambe le cose, camminando sul filo dell’ambiguità? Approfittare delle proprie posizioni istituzionali per promuovere la propria lista è grave, e lo è ancora di più se ci presenta, nel panorama politico varesino, come un movimento portatore di freschezza e novità. Di nuovo, in tutto questo, ci troviamo davvero poco.

P.S. giusto per essere chiari ed evitare patetiche alzate di scudi, qui il sessismo non c’entra nulla.