Varese Beer Festival, via alle danze: tutte le novità su orari, cucina e birre presenti

Era davvero il momento di tornare a brindare, e lo faremo per quattro giorni consecutivi alla Schiranna di Varese. Da giovedì 17 a domenica 20 giugno, per la quarta volta, andrà in scena il Varese Beer Festival: una edizione complicata da mettere in piedi – fino a un mese fa era impensabile, fino a pochi giorni or sono non potevamo decidere gli orari e altre cose – ma proprio per questo ancora più voluta, cercata, organizzata.

Certo, i segni del Covid sono ancora ben presenti, e per questo le misure di sicurezza saranno da rispettare nei dettagli, ma era troppo importante ricominciare a proporre un appuntamento del genere. Lo era per i produttori, per tutto l’indotto, per gli appassionati e per la città che finalmente potrà riaggiornare l’agenda degli eventi con una manifestazione che – lo possiamo dire – ha rilevanza nazionale.

CONTINUA A LEGGERE sul nostro blog “Malto Gradimento”