Varese, Busto Arsizio e Gallarate danno il via all’estate: ecco gli eventi nelle città

Busto Arsizio e Varese danno il via all’estate mentre la regione si avvia serenamente verso la zona bianca. La pandemia, ce lo ripetono continuamente, non è ancora del tutto superata ma il continuo allentamento delle restrizioni ha dato la stura all’organizzazione delle stagioni estive nelle città con una pioggia di eventi che ridaranno anche respiro alla categoria dell’intrattenimento, probabilmente la più penalizzata con lo stop di oltre un anno per sale concerti, teatri, cinema, fiere ed eventi in generale.

VARESE

A Varese è stato dato un numero, 180. Tante sono le iniziative messe in campo dalle associazioni e dall’amministrazione comunale che scandiranno le serate dei varesini e, si spera, di qualche turista che avrà scelto la Città Giardino e i suoi dintorni per trascorrere le vacanze. Location principale sarà la tensostruttura installata nei Giardini Estensi. Eventi dedicati al sommo poeta Dante Alighieri nel 700esimo della sua morte, non mancheranno le proiezioni di Esterno Notte, il festival dei cortometraggi CortiSonici, la musica del Black and Tube Festival, il teatro con Tra Sacro e Sacromonte, la rassegna del Varese Estense Festival, la stagione musicale del Comune, la musica corale con Solevoci.

BUSTO ARSIZIO

A Busto Arsizio hanno lavorato tre assessorati (Grandi Eventi, Cultura e Sport) e le associazioni dei commercianti per mettere insieme un calendario che accompagnerà le calde serate estive con tante proposte. Serate di musica, sport e intrattenimento che saranno realizzate con la collaborazione e il coinvolgimento indispensabile di associazioni ed enti, nel rispetto rigoroso delle normative anticovid. Sul sito www.bustoeventi.it sarà possibile visionare l’intero calendario di appuntamenti.

Ci saranno i concerti di JazzAltro, organizzati con Abeat Records, una nuova edizione della Fiera del Disco e tornerà lo street food in occasione della Festa Patronale di San Giovanni (24 giugno) al Museo del Tessile. Anche lo sport sarà protagonista grazie al grande evento della Tre Valli Varesine del 5 ottobre che quest’anno partirà da Busto Arsizio, alla quale sono collegati diversi momenti pubblici a partire dalla presentazione del libro del campionissimo Gianni Bugno che sarà in città il 17 giugno prossimo. Non mancheranno eventi dedicati ad altri sport come, ad esempio, il twirling con il campionato italiano di serie A.

GALLARATE

Musica dal vivo e animazione per i più piccoli: sono due proposte che “attraverseranno” l’estate 2021 a Gallarate. La proposta estiva sarà puntata sul centro città, con le proposte di animazione e di musica dal vivo in zona pedonale. Tutti i venerdì dal 18 giugno ci sarà la musica dal vivo con gruppi in sei postazioni. Il 12 e 19 giugno e il 3 e 10 di luglio, in occasione dei saldi, al sabato ci saranno artisti di strada e giocolieri nel tardo pomeriggio, dalle 17 alle 20. Proposte anche con il coro “Divertimento Vocale” e con l’istituto Puccini e i suoi giovani musicisti il 23 luglio, a ridosso della Patronale.

