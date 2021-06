Varese “capitale greca” per un giorno: 60 studenti da tutt’Italia per la gara di traduzione

Varese culla della cultura. Per due giorni la città ospiterà 60 studenti dei licei classici di tutt’Italia impegnati nell’agone “C’era una volta in Grecia” promosso dal liceo Cairoli.

Mai la professoressa Vittoria Criscuolo avrebbe pensato che la sua idea di sei anni fa avrete avuto così tanto valore: domani, venerdì 4 giugno, i ragazzi di seconda ( le quinte dei classici tradizionali) saranno nella sede del Cairoli per confrontarsi con una traduzione greca. Una competizione tra appassionati della lingua antica e della sua cultura, una delle prime e uniche in presenza in questo anno difficilissimo.

È stata l’intuizione del dirigente Salvatore Consolo che ha deciso di spostare la sesta edizione dell’agone dalla tradizionale data di maggio all’inizio di giugno: « Mi era sembrato più appropriato perchè ormai, di fatto, la scuola è conclusa ma i ragazzi hanno ancora voglia ed energia di dimostrare passione per ciò che stanno imparando. E ci abbiamo visto giusto, con una situazione sanitaria decisamente migliore. Mai abbiamo avuto così tante iscrizioni, 24 licei dal Friuli alle Marche, dal Piemonte alla Sardegna, dall’Emilia al Lazio sino alla Puglia e tutti quelli della Lombardia più blasonati. Una grande dimostrazione della voglia di ritrovare la normalità».

Gli studenti ospiti si cimenteranno nella traduzione di un passo che sarà scelto dalla professoressa Romano: « Gli studenti del Cairoli hanno già svolto la prova martedì scorso – spiega la docente – per loro ho individuato un passo di Longo Sofista del terzo secolo dopo Cristo, molto bucolico e romantico. Abbiamo giù corretto gli elaborati ma non sappiamo chi ha vinto perché i nomi sono contenuti ancora in una busta chiusa».

(foto di repertorio)

La professoressa Vittoria Criscuolo, ideatrice e anima di questo agone voluto per coinvolgere i ragazzi più giovani nello studio approfondito del greco, è molto soddisfatta: «I lavori dei nostri studenti confermano l’alto valore della preparazione. Nonostante questo anno così difficile, la qualità è elevata. Oraspetterà al professor Giuseppe Zanetto docente dell’università Statale di Milano individuare i vincitori. Anche per i ragazzi impegnati domani sarà lui a decidere i premi: noi saremo in 5 a correggere gli elaborati che poi proporremo al giudice».

La premiazione avverrà nel giardino di via Morselli del Cairoli, uno spazio sufficientemente ampio per ospitare tutti con le dovute distanze. Alle 15 saranno svelati i vincitore tre premi e due Manzoni per la sezione dedicata al Cairoli ed altri tre premi e due menzioni per gli studenti ofiti.

Sarà una festa importante, un segno positivo in vista del futuro.