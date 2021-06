Il Varese ospita il Bra e riabbraccia i suoi tifosi al “Franco Ossola”

Terzultima di campionato per il Città di Varese, che domenica 13 giugno (ore 16.00) al “Franco Ossola” ospiterà il Bra. Una gara che avrà un sapore speciale: i biancorossi infatti riabbracceranno il pubblico amico, che tornerà a riempire la tribuna centrale dell’impianto di Masnago. Tagliandi ancora in vendita e acquistabili anche domenica dalle 11 alle 14 alle biglietterie dello stadio (qui le modalità)

L’allenatore del Varese Ezio Rossi non vede l’ora di rigiocare con il pubblico: «Sicuramente è una cosa bella. Chi fa sport, chi gioca a calcio, chi fa parte del mondo dello spettacolo come noi sa che giocare davanti a un pubblico è la cosa bella del nostro lavoro. Tornare davanti alla gente che ti applaude e ti incita può aiutare: la partecipazione dei tifosi rende tutto più completo. Speriamo di fare bene, per i nostri sostenitori che nonostante il lockdown abbiamo sempre sentito vicino. Abbiamo due partite per finire con orgoglio per loro».

Venendo alla partita, il Varese avrà di fronte uno degli avversari più ostici del campionato: il Bra. I piemontesi sono secondi in classifica pari merito con la Castellanzese e la conferma dei playoff ha dato nuove motivazioni perché i giallorossi non vengano ai piedi del Sacro Monte per una gita. Il tecnico del Varese sa bene la forza dei prossimi avversari: «Affrontiamo la gara più difficile della stagione. Ho visto 120 partite del nostro girone e il Bra è la squadra che meritava di più nel nostro girone. Ha avuto un momento in cui giocava, dominava, ma non concretizzava e lì si sono giocati il il campionato, però è la formazione che mi è piaciuta di più. Conosco l’allenatore: è di categoria, molto in gamba e sa stimolare dal punto di vista caratteriale la squadra. Attacca con tanti giocatori, difende bene e sono ancora in grande condizione. Hanno perso con il Gozzano per un gol annullato vergognoso e vogliono giocarsi il secondo posto. Avremo sicuramente vita difficile. Da parte nostra non abbiamo mai perso contro le prime nel girone di ritorno e per noi sarà importante dimostrare di giocarcela alla pari contro una formazione forte».

In casa biancorossa, per una volta, ci sarà abbondanza, come conferma mister Rossi: «Noi siamo in tanti, anche se qualcuno si è allenato poco, ma per la prima volta in tre dovranno andare in tribuna. Disabato e Polo riuscirò a portarli in panchina, Aprile non si è allenato tutta la settimana per la febbre mentre Petito non ci sarà».

DIRETTAVN – La cronaca dalla partita è già iniziato sul liveblog di VareseNews (guarda qui). Potrete seguire tutto il prepartita, la cronaca del match azione per azione e il post con foto, pagelle e commento. Per far parte del racconto si può commentare in tempo reale o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.