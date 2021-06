Varese ospita le qualificazioni del Grand Prix degli alianti

Dal 19 al 26 giugno, l’aeroporto Adele Orsi di Calcinate del Pesce ospiterà venti campioni internazionali per le qualificazioni del FAI Sailplane Grand Prix, una gara che si annuncia spettacolare anche osservata da terra.

E’ la settima volta che l’aeroporto di Calcinate del Pesce, sito sulle sponde del Lago di Varese, ospita il FAI Sailplane Grand Prix, la spettacolare competizione mondiale di volo a vela promossa dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI) le cui finali si disputeranno quest’anno in Francia nel mese di settembre.

Il Grand Prix è una manifestazione sportiva ideata dalla FAI per dare visibilità allo sport del volo a vela che richiama i campioni di questa disciplina e gli appassionati di volo da tutto il mondo. Gli alianti partiranno simultaneamente, tagliando una linea di partenza disegnata virtualmente nel cielo, proprio come avviene in mare per una regata di vela, e sorvoleranno luoghi dove gli spettatori potranno facilmente avvistarli. Una gara ad effetto anche osservata da terra.

Ogni aliante sarà dotato di un apparecchio elettronico che trasmette in tempo reale l’esatta posizione durante il percorso. Grazie ad un software di animazione grafica, il pubblico sarà in grado di seguire la gara come se fosse a bordo dell’aliante collegandosi a questo link.

Ogni sera, a fine gara, dall’aeroporto ACAO – Adele Orsi di Calcinate del Pesce i piloti rilasceranno interviste e un commento sui risultati ottenuti nel corso della giornata appena terminata, sicuramente ricca di grandi emozioni. Le interviste saranno trasmesse online, cliccando a questo link.

«E’ una grande soddisfazione ed emozione – racconta Margherita Acquaderni, presidente di ACAO – poter accogliere una tappa del Campionato Mondiale del Sailplane Grand Prix nel nostro aeroporto. Nel corso di 60 anni l’ACAO, grazie alla passione e al supporto concreto dei fondatori Adele e Giorgio Orsi, è sempre stato il club di volo a vela più importante d’Italia sia in termini di attività – ore di volo, numero di alianti, brevetti conseguiti – che in numero di titoli italiani, mondiali, record nazionali e internazionali, insegne sportive, conseguiti dai nostri piloti”.

ACAO ha ospitato per la prima volta una delle tappe del Sailplane Grand Prix dieci anni fa, nel 2011, in occasione dei festeggiamenti del 50mo anniversario dalla sua fondazione. Da allora, il territorio di Varese ha fatto da sfondo alle evoluzioni dei campioni del Grand Prix per ben 7 volte. La più memorabile è stata sicuramente l’edizione del 2015, quando ACAO ha ospitato la finale, accompagnata da eventi collaterali in città e due maxi schermi per seguire la gara, uno posizionato in centro a Varese e il secondo all’interno del parco-museo del volo Volandia».

Dove seguire la classifica: http://www.sgp.aero/italy2020/results-sgp/results.aspx?contestID=32991

Link per seguire la competizione: http://www.sgp.aero/italy2020/race-coverage/daily-race-coverage.aspx? contestID=32962

Piloti Partecipanti • Werner Amann AUT • Giorgio Galetto ITA • Gilles Navas FRA • Mike Young GBR • Klaus Kalmbach GER • Ugo Pavesi ITA • Luka Žnidaršič SVN • Jernej Lokovsek SVN • Mario Kiessling GER • Maximilian Schäfer GER • Didier Hauss FRA • Aldo Pigni ITA • Giuseppe Dal Grande ITA • Kévin Faur FRA • Uli Schwenk GER • Katrin Senne GER