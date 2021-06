“Varese sicura”: una lista di giovani a sostegno di Carlo Alberto Coletto

A Varese è nata una nuova lista per le prossime elezioni amministrative: si chiama “Varese Sicura” è formata da giovani varesini, ed è a sostegno del candidato sindaco Carlo Alberto Coletto, per le prossime amministrative dell’autunno 2021.

La lista, guidata da Davide Olfeni, unisce un gruppo eterogeneo di giovani, commercianti e persone che hanno a cuore la propria città, guidato dalla passione per la politica concreta ed innovativa.

«Reputiamo che il sostegno al candidato liberale Coletto sia un segno tangibile di cambiamento, vero, reale, radicale, per una città che da tempo ha perso la sua identità e non ha una visione per il suo futuro – ha commentato Olfeni – Varese e il suo elettorato in questo momento sono certamente disorientati da una coalizione di centro-sinistra poco credibile, che riunisce forze politiche diametralmente divise a livello nazionale, e da un centro-destra che ha “perso” il suo candidato designato Roberto Maroni, dovendo quindi ancora decidere a chi affidare la propria guida, a pochi mesi dalle elezioni. Varese Sicura ha un importante significato intrinseco: “Sicurezza, Innovazione, Cultura, Università, Ripartenza, Attrattività”, un collettore di entusiasmo, che raccoglie proposte, suggerimenti e suggestioni, per sviluppare una progettualità che è già in atto con proposte fattive ed innovative, per un governo della città che possa essere sinonimo di oculatezza lungimirante».