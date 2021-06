In fiamme un capanno agricolo al Brinzio, vigili del fuoco al lavoro con sei mezzi

I vigili del fuoco di Varese stanno intervenendo per un incendio in via Monte Rosa a Brinzio.

Massiccio l’impiego di forze dei vigili del fuoco, presenti sul posto con diciotto operatori e sei automezzi: due autopompe, tre autobotti, un fuoristrada e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile).

Le fiamme stanno interessando un capanno agricolo con all’interno diverso materiale.

Seguono aggiornamenti.