Veicoli abbandonati a Varese: il comune fa il primo bilancio delle operazioni di rimozione

Proseguono le operazioni di recupero dei veicoli abbandonati su tutto il territorio comunale. La campagna, iniziata lo scorso 13 aprile, ha portato alla rimozione e smaltimento fino ad ora di 23 mezzi abbandonati: 11 autoveicoli e 12 ciclomotori.

Si tratta di mezzi abbandonati da tempo, spesso in pessime condizioni, la cui presenza era stata segnalata anche dai residenti dei quartieri e dai comitati. Da piazzale Grazia Deledda a via Mori e via Molinazzo, da Bregazzana a via Veratti e da via Casati a via Crispi, sono già decine gli interventi effettuati in città.

«Una città più pulita e attenta al decoro – spiega l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – grazie alla campagna di rimozione avviata da qualche settimana, anche in accordo con i rappresentati dei consigli dei quartieri che ci hanno dato preziose indicazioni sui loro rioni. Un bel lavoro di sinergia conferma che i consigli di quartiere sono davvero importanti e la scelta di istituirli è stata giusta».

«Possiamo dire di aver raggiunto un altro importante risultato nella lotta al degrado urbano – dice l’assessore alla Polizia Locale Raffaele Catalano – per cui invito i cittadini a continuare a segnalare ai consigli di quartiere queste situazioni e provvederemo a smaltire i mezzi abbandonati».