Vendono abbonamenti ad un’associazione di consumatori di Varese, Confconsumatori: “Non siamo noi”

Confconsumatori Varese lancia un appello a tutti i cittadini di Varese e Provincia che sono in atto campagne di telemarketing che propongono l’iscrizione ad una non meglio precisata associazione di Consumatori, pretendendo numero di carta di credito e numero di conto corrente bancario. Le chiamate provengono da due numeri: 0332170202 e 0239296300.

Il sospetto è che si tratti di un tentativo di raggiro e, a difesa del buon nome della Confconsumatori Varese, la presidente Mariella Meucci spiega che «la nostra associazione non ha nulla a che vedere con questo tentativo di raggiro. L’associazione chiede, a chi ha ricevuto telefonate da questi numeri, di segnalarlo allo 0332281712 e a chi dovesse riceverla in futuro, di non rispondere».