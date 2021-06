Il Verbania Calcio è al lavoro per ripartire

Non ha mai smesso di pensare al futuro il Verbania del Presidente Giancarlo Pizzardi e del Direttore Generale Jacopo Anessi, nonostante la scelta di non scendere in campo per aderire a questo insolito campionato che nello spareggio di domani decreterà la squadra vincitrice tra Biellese e RG Ticino.

Non ha mai fermato il proprio progetto di sviluppo e ormai da qualche settimana ha serrato i tempi della ripartenza che prevede l’iscrizione al Campionato di Eccellenza per la stagione 2021-2022.

L’ultimo Consiglio Direttivo ha ufficializzato due nuovi ingressi nello staff dirigenziale con le figure di Massimiliano Scotto in veste di Direttore Sportivo e di Claudio Giavani come Direttore Tecnico che lavoreranno in stretto contatto con Mister Luca Porcu e risponderanno al Direttore Generale Anessi.

Scotto, domese, è già da molti anni impegnato nel mondo del calcio non solo locale quale osservatore con una attenta attività di scouting per il Novara Calcio ma anche per il Torino FC 1906, mentre Giavani ha un passato da giocatore e tanta esperienza tecnica in varie società del territorio. Entrambi metteranno la loro competenza a disposizione dei biancocerchiati.

“Giovani di prospettiva, attenzione al territorio e molto pragmatismo soprattutto in campo finanziario continuano ad essere i pilastri sui quali prosegue il nostro progetto di costruzione del Verbania Calcio di domani” dichiara il Direttore Generale Anessi “Ci auspichiamo che le istituzioni locali ed i partner mantengano il sostegno che ci hanno sempre riservato. C’è grande voglia di rinascita e lo sport – sono certo – saprà essere ancora una volta trainante. Il nostro impegno sarà quello di allestire una rosa

competitiva che possa ben figurare in questa stagione che dovrebbe segnare il ritorno ad una nuova normalità”

Conclude Anessi: “Non si è mai fermata, anzi si sta concretizzando in questi giorni, la fusione con l’Accademia Verbania”