Verrà dedicata ll filosofo Giovanni Reale la sala conferenza di Palazzo Verbania a Luino

È stata deliberata in giunta la proposta, avanzata dal Rotary Club Laveno – Luino Alto Verbano, di dedicare la sala conferenze di Palazzo Verbania a Giovanni Reale. Si aspetta l’approvazione del prefetto.

Un filosofo e docente di fama internazionale vissuto per parecchi anni nella città lacustre, è stato un riferimento culturale per il Paese e per la stessa città di Luino.

A seguito della richiesta di dedicare uno spazio a Giovanni Reale da parte del presidente Francesco Surace del Rotary Club-Luino Alto Verbano e del dott. Angelo Ferloni, l’amministrazione si è dimostrata entusiasta individuando la sala conferenze di Palazzo Verbania come il luogo più appropriato da dedicargli.

Il provvedimento della giunta è stato trasmesso alla Prefettura di Varese per ottenere l’autorizzazione e, salvo imprevisti, l’intitolazione della sala è prevista per il 5 settembre.

Presenti ci saranno la famiglia di Giovanni Reale, alcuni studenti del Liceo Sereni che hanno direttamente studiato sui suoi libri, diversi componenti dell’amministrazione e persone che terranno discorsi in sua memoria, tra questi anche il luinese filosofo e amico Roberto Radice.