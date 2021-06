Via ai campionati europei: Turchia – Italia 0-0

Italia e Turchia in campo dalle ore 21 allo stadio “Olimpico” di Roma per la gara inaugurale degli Europei di calcio (Uefa Euro 2020). La partita è valida per il girone A che comprende anche Svizzera e Galles.

TURCHIA – ITALIA 0-0

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Burak Yilmaz. All. Gunes.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All.Mancini.

ARBITRO: Makkelie (Ola).