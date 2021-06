Via alle operazioni di pulizia dopo l’incendio che ha reso inagibile il municipio di Azzate

Il municipio di Azzate tornerà agibile solo dopo un’accurata pulizia, quindi ancora per qualche giorno gli uffici saranno dislocati in sedi “provvisorie”. È stato il sindaco Gianmario Bernasconi a spiegare nel corso del consiglio comunale di questa sera, martedì 29 giugno, al termine dei lavori in cui l’opposizione ha abbandonato l’aula, che cosa è accaduto la notte tra il 7 e l’8 giugno scorsi: «Un principio d’incendio ha interessato il Palazzo Comunale – ha detto- Il fan coil ha preso fuoco ma per fortuna le fiamme non si sono propagate, tuttavia il fumo denso ed acre ha compromesso i serramenti e si è depositato ovunque, risparmiando solo la sala consiliare e la sala Fontana al piano terra. Leggi anche Azzate - Principio d’incendio nella notte, municipio di Azzate temporaneamente inagibile

Abbiamo avvisato tempestivamente i cittadini già l’8 mattina: gli uffici sono stati chiusi, il centralino spostato presso la polizia locale e in sala consiglio abbiamo trasferito i server e i computer creando delle postazioni di lavoro. La scadenza dell’Imu era il 16 e alcuni cittadini avevano chiesto assistenza per i conteggi, gli uffici sono riusciti a darla fino alla mattina della scadenza. I Comuni di Daverio e di Gazzada Schianno si sono offerti di darci ospitalità e così il centro anziani e la Pro loco.

Domani mattina (mercoledì 30 giugno) il nostro perito di parte e il perito dell’assicurazione faranno un sopralluogo prima di dare il via alle operazioni di pulizia.

Un plauso va ai dipendenti – ha concluso il sindaco – che dopo un primo momento di smarrimento hanno saputo reagire e mettersi all’opera chiedendo aiuto, informandosi sui passaggi necessari per continuare l’attività e garantire il servizio ai cittadini. Dipendenti e amministratori sono stati in grado di adattarsi alla situazione di emergenza e fare tutto quello che era necessario fare»