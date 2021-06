Violazione di segreto istruttorio, a Golasecca indagati sindaco e vice

Brutto pasticcio a Golasecca: dopo l’indagine che ha toccato un consigliere di maggioranza e un professionista, ora finiscono indagati anche anche il sindaco Claudio Ventimiglia e il suo vice Bruno Specchiarelli.

I due amministratori hanno ricevuto una informazione di garanzia per l’ipotesi di reato di rivelazione di segreto istruttorio: avrebbero rivelato a terzi il contenuto delle dichiarazioni rese al pubblico ministeri di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, che si sta occupando della indagine su urbanistica, edilizia e assunzioni in Comune.

Le due indagini – va precisato – sono distinte: la posizione di Ventimiglia e Specchiarelli non c’entra direttamente con il filone principale.

Sindaco e vice erano stati ascoltati come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, che vede coinvolti la consigliera di maggioranza Cinzia Cherichetti ed un professionista per una vicenda di urbanistica e corruzione, per l’aumento delle volumetrie edificabili su un terreno in paese. Terzo indagato è poi l’ex assessore ai lavori pubblici Alessandro Grazioli, per cui è ipotizzato il reato di turbativa d’asta, in merito ad una assunzione di un dipendente comunale.

Al momento delle perquisizioni un mese fa il sindaco Ventimiglia si era trincerato dietro un no comment, adducendo appunto l’indagine in corso (con atti secretati). Nel frattempo però in paese se n’è parlato molto e ora la Procura ha ritenuto che sindaco e vice si siano lasciati andare rivelando elementi d’indagine che invece dovevano rimanere riservati.