Viva il 2 giugno, la Festa della rinascita, oggi come allora

Il sacrificio degli italiani, il dolore per chi non ce l’ha fatta ma anche il futuro diverso grazie al piano vaccinale, ai fondi europei e alla grande solidarietà nazionale sono stati i temi al centro della cerimonia per la Festa della Repubblica che si è tenuta in Piazza Repubblica a Varese.

Presenti il prefetto di Varese Dario Caputo che ha letto il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Regione Attilio Fontana, quello della Provincia Emanuele Antonelli, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il questore Michele Morelli e i vertici di Carabinieri ed Esercito.

La celebrazione è stata istituzionale e sobria aperta dai tre squilli di tromba, quindi l’alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli e l’omaggio ai caduti a cui è seguita la lettura del messaggio del Presidente Mattarella.

Tutti i presenti hanno collegato la festa di oggi alla speranza di un domani differente, che segni la fine del drammatico e difficile anno vissuto nel mondo. Ricorrente il riferimento alle difficoltà e ai sacrifici degli italiani e dei lombardi in particolare colpiti più duramente. Il Prefetto Caputo ha voluto ricordare le parole del Presidente Mattarella che, in questo giorno di festa, ha onorato le vittime con un pensiero speciali.