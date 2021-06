Volontariato a Palazzo Verbania per Università popolare, approvata la convenzione

Saranno gli iscritti a Università popolare di Luino fra i soggetti che presteranno opera di volontariato a Palazzo Verbania. Lo ha deciso la giunta cittadina con una delibera nell’ultima seduta.

Di fatto l’esecutivo cittadino ha approvato una convenzione della durata di due anni.

L’Associazione Università popolare di Luino da anni svolge un’intensa attività culturale a favore dei cittadini, organizzando cicli di conferenze su svariati temi, che riscuotono grande interesse da parte non solo dei cittadini luinesi ma anche dei Comuni vicini.

A fronte del fatto che la gestione di Palazzo Verbania per ora viene effettuata in economia, «e pertanto non può essere efficacemente assicurata con il solo personale dipendente del Comune e quindi si è richiesta collaborazione a titolo di volontariato a diverse associazioni del territorio, tra cui all’Università popolare di Luino», si legge nella delibera.

L’Associazione potrà dunque garantire la presenza di propri volontari nei giorni che di volta in volta verranno stabiliti con il Comune di Luino, a seconda delle necessità e secondo una programmazione mensile.

Dunque la giunta a fronte di queste considerazioni ha approvato la convenzione con l’Associazione Università popolare di Luino «per lo svolgimento di attività di volontariato presso Palazzo Verbania costituita da 4 articoli ed avente durata di 24 mesi dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per ugual periodo».