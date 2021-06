I voti del Varese: Quitadamo mister affidabilità, Capelli corre per tutti

Ritorna il sapore amaro della sconfitta al Varese, battuto 1-0 in casa dal Bra al termine di una gara che ritira fuori tutte le brutte abitudini della squadra di Ezio Rossi, che non pecca per voglia o per gioco ma per cattiveria sotto porta. Buona la prova della difesa, che vede Quitadamo questa volta nel ruolo di centrale nei 3, Capelli corre tantissimo ma le pecche sono i gol sbagliati da Minaj e le prestazioni scialbe di chi subentra.

PAGELLE

SIAULYS 6: Attento in un paio di occasioni nelle quali è uscito con i tempi giusti, non ha grandi colpe sul gol del Bra

MAPELLI 6,5: Prestazione di grande carattere, come sempre. Sbaglia poco o nulla e lascia il campo con una fasciatura in testa. L’uscita di Guerci su di lui sembrava un rigore chiaro, ma non per il direttore di gara

QUITADAMO 7: Oggi si vede anche nell’inedito ruolo di centrale di difesa. Il risultato? Ottimo, come sempre

PARPINEL 6,5: Presente fisicamente e mentalmente, concede pochissimo agli avversari

OTELE’ 5,5: Parte da laterale di destra con la licenza di attaccare forte, non sfrutta l’occasione

Beak 5: Tocca pochi palloni e la maggior parte senza costrutto

GAZO 6: La prestazione è ancora una volta positiva, ma sul gol è lui a perdere la marcatura su Lala

SCAMPINI 6,5: Sfortunato per l’infortunio, fino a quel momento è stato uno dei più positivi

Disabato 6,5: Ci mette tanta voglia, forse anche troppa. A volte sembra voler strafare

NICASTRI 6: In questo finale di stagione sta mostrando una buona crescita, ma gli manca un po’ di faccia tosta in più. Potrebbe osare ma non lo fa

Aiolfi 5,5: Dentro per provare a sfruttare i palloni alti, non combina molto

CAPELLI 6,5: Anche nel recupero, con il caldo di oggi, dopo una partita lunghissima e stressante, corre e porta palla per provare a sfondare

MINAJ 5,5: La media tra le giocate positive in velocità e i gol sbagliati questa volta è negativa

Mamah 5,5: Non riesce a combinare molto, né da attaccante, né da esterno a destra

BALLA 6,5: Un primo tempo da campione con giocate, recuperi, tiri. Nella ripresa il caldo gli toglie le energie