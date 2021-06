Whirlpool ha già un progetto per un hub vaccinale aziendale a Cassinetta

Aspettavano solo il via libera delle autorità, ma è già da tempo che Whirlpool ha pensato a un hub vaccinale all’interno del sito aziendale di Cassinetta di Biandronno. Ora che c’è il via libera, potrà realizzarlo. «Quando era stata avanzata questa ipotesi – spiega Manuel Rossi, direttore dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno- noi avevamo aderito a livello nazionale e ci eravamo attivati immediatamente per studiare una soluzione nei singoli stabilimenti».

L’azienda ha individuato uno stabile idoneo ad accogliere circa 300 persone al giorno per le vaccinazioni. «Siamo solo in attesa per il tempo necessario a capire qual è l’assetto normativo ma il progetto c’è – conclude Rossi – Tra l’altro ho già preso contatti con il sindaco di Biandronno per valutare l’impiego della protezione civile».