Il 13 settembre si torna in classe, la maturità inizierà il 22 giugno

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso la data di inizio dell’Esame di Stato 2022. Nell’ordinanza, in cui stabilisce anche le festività a livello nazionale, è indicato il 22 luglio il giorno della prima prova della maturità che dovrebbe svolgersi nella maniera tradizionale, a meno di variazioni legate all’andamento dell’ano scolastico.

La prima campanella in Lombardia è fissata per il 13 settembre, anche se ogni scuola, in autonomia, può scegliere una data diversa, così come può aggiungere giorni di festa in aggiunta al calendario deciso a livello ministeriale e che indica le seguenti festività tradizionali:

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 18 aprile, lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono