Il 22 luglio sciopero di 8 ore alla Whirlpool e manifestazione a Roma

La decisione di aprire la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, dopo il tentativo di riaprire il dialogo con i vertici della multinazionale, ha prodotto la reazione del sindacato dei metalmeccanici. Le segreterie nazionali di Fiom, Fim e Uilm, dopo una riunione di coordinamento di tutti i siti italiani della multinazionale americana, hanno indetto un’intera giornata di sciopero per giovedì 22 luglio per tutti i lavoratori del gruppo Whirlpool con una manifestazione nazionale che si terrà a Roma.

Prima di procedere al licenziamento collettivo, i sindacati di categoria e il Governo avevano chiesto all’azienda di utilizzare le 13 settimane di cassa integrazione, previste dall’intesa sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria con il Governo, per valutare soluzioni alternative alla chiusura definitiva di Napoli.