Tra Varese e Como 400 nuovi contagi a luglio: 214 non erano vaccinati e 123 con una sola dose

Sono quasi 400 i nuovi contagi registrati da ATS Insubria nei territori di Varese e Como nei primi 15 giorni di luglio. Si tratta di 214 persone che non si erano vaccinate mentre dei 180 ammalati vaccinati, 67 avevano completato il ciclo.

QUALI SINTOMI TRA CHI ERA VACCINATO E CHI NO

La notizia confortante è che solo 8 di quelli che avevano completato il ciclo sono sintomatici , 22 segnalato pochi sintomi e 37 completamente asintomatici. Diverse le condizioni di chi aveva fatto una sola dose: 19 sintomatici, 50 paucisintomatici e 44 asintomatici, mentre chi non aveva ricevuto alcuna dose, ha avuto soprattutto pochi sintomi ( 107 casi) o nessuno (74) mentre 33 hanno accusato sintomi più seri.

L’INTERVALLO DI TEMPO TRA VACCINAZIONE E POSITIVITA’

L’indagine di ATS Insubria si è spinta anche oltre, andando ad analizzare il tempo trascorso tra la somministrazione della dose e l’insorgenza della sintomatologia: per il periodo entro le 3 settimane si sono registrati 10 casi asintomatici, 4 paucisintomatici e 2 sintomatici. Tra i 21 e i 50 giorni, 8 persone non hanno accusato sintomi e 11 con sintomi lievi. Per un periodo di tempo superiore ai 50 giorni, sono stati 19 gli asintomatici, 7 i paucisintomatici e 6 i sintomatici. Nessuno dei nuovi casi ha fatto ricorso alle cure degli ospedali.

LA CURVA DEI CONTAGI TORNA A SALIRE

La buona notizia, relativa alla pressione ospedaliera, deve fare, però, il conto con una curva dei contagi in ripresa. Nell’ultima settimana si è passati da 88 nuovi positivi dell’8 luglio ai 171 contati sino a oggi. L’incidenza sui 100.000 abitanti è salita da 9,86 a 19,16 mentre la percentuale di positività sui 13.641 tamponi effettuati è stata del 2,3% ( la settimana scorsa era dell’1,6%), nettamente superiore alla media lombarda che è dell’1,6%. Dal sequenziamento dei nuovi casi, fino a ora, è stata individuata una trentina di varianti Delta, ma il dato è destinato ad aumentare con il completamento delle indagini che sono più lunghe rispetto alla ricerca semplice del virus.

L’ETA’ DEI NUOVI POSITIVI

L’aumento più consistente dei nuovi positivi si registra nella fascia 50-64 anni e tra i minorenni. «In questo momento non registriamo focolai importanti, ma tante situazioni famigliari fortunatamente sotto controllo – commenta il dottor Paolo Bulgheroni Direttore del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica – Siamo impegnati nel tracciamento proprio per evitare che la curva continui la sua crescita. Ci sono anche segnalazioni di persone che rientrano da viaggi o sono in transito, magari erano a bordo di un aereo o di una nave dove si è registrato il positivo. I nostri covid hotel sono pieni perchè ospitiamo quanti arrivano dai paesi considerati più a rischio come India, Bangladesh e Sri Lanka. Chi rientra dal Regno Unito deve mettersi in quarantena al proprio domicilio dove può uscire alla fine di 5 giorni con tampone negativo».

MISURE PER CHI RIENTRA DALL’ESTERO

Il Ministero della salute è intenzionato ad allargare misure restrittive per chi rientra dall’estero. Anche la Spagna potrebbe entrare, sin dai prossimi giorni, nella lista dei paesi che impongono la quarantena breve. Al momento non sono previste misure straordinarie per intercettare possibili contagi al rientro dalle vacanze, allo scalo di Malpensa non è prevista alcuna attività: « Ma ci attendiamo alle indicazioni che ci arrivano dal Ministero e , se occorrerà allestire il punto tamponi, lo faremo nuovamente». ( qui tutte le indicazioni per chi rientra da paesi stranieri)

L’andamento della situazione epidemica è analoga a quella dello scorso anno con la differenza che, oggi, poco meno della metà della popolazione di Ats Insubria ha già completato il ciclo vaccinale e 2 cittadini su 3 hanno ricevuto almeno una dose: «Il vaccino è ciò che renderà questo virus pericoloso quanto quello influenzale – afferma il direttore sanitario di Ats Giuseppe Catanoso – non possiamo prevedere che scompaia, farà comunque qualche vittima, ma non più la strage a cui abbiamo assistito nell’ultimo anno».

LA CAMPAGNA VACCINALE AD ACCESSO LIBERO PER OVER 60 E INSEGNANTI

Per arrivare a una situazione più tranquilla occorre ancora un ultimo sforzo: negli hub vaccinali gli appuntamenti rimangono sostenuti e dal prossimo 22 luglio si apriranno ulteriori agende grazie ai rifornimenti extra del vaccino Moderna. In questi giorni, e fino a fine luglio, gli over 60 potranno presentarsi liberamente agli hub per ricevere il monodose Jansenn: dei 62.000 cittadini del territorio varesino e comasco che ancora mancano all’appello, hanno usufruito della proposta, nei primi tre giorni, 380 persone, un numero decisamente più confortante rispetto alla convocazione libera per gli over 60 residenti nei piccoli comuni proposta a inizio giugno.

Una finestra a libero accesso sarà aperta da domani e fino al 21 luglio al personale scolastico che ancora non è stato vaccinato: «Proponiamo il vaccino Moderna, che potrebbe incontrare maggiormente il favore delle persone – commenta la responsabile della campagna vaccinale di ATS Insubria Ester Poncato – Sempre per l’iniziativa “scuole sicure” e la ripartenza a settembre in presenza, dal 23 agosto abbiamo previsto 50.000 slot tutti dedicati agli studenti dai 12 ai 17 anni. Contiamo di coinvolgerli tutti almeno con la prima dose per l’avvio dell’anno scolastico e di completare le seconde dosi entro fine settembre».

Si è conclusa, invece, la campagna vaccinale a domicilio e anche quella specifica per gli homeless: nella provincia di varese sono state vaccinate 147 persone tra Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Caronno Pertusella e Cocquio Trevisago.

La situazione dunque va bene ma non benissimo: Oggi più che mai è importante rispettare le regole di mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Siamo al bivio, possiamo ancora tornare indietro…» l’accorato invito del dottor Bulgheroni.