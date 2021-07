500 posizioni per lavoratori da fuori regione, Openjobmetis lancia una campagna speciale

Continua la richiesta di lavoro in tutta Italia nei più assortiti settori produttivi. Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, annuncia con la campagna #IlLavoroTiStaCercando l’apertura di 500 posizioni in aziende per le quali potrebbero candidarsi anche lavoratori provenienti da fuori Regione.

Infermieri, magazzinieri, manutentori meccanici e meccatronici, autisti, fresatori, elettricisti, carpentieri, operai di cantiere stradale, carrellisti e tecnici di laboratorio sono solo alcune delle figure richieste in diverse parti d’Italia per chi volesse prendere in considerazione l’idea di spostarsi e rimettersi in gioco lontano da casa, cogliendo così l’opportunità di una nuova occupazione o di un rilancio di carriera.

«Il mercato del lavoro sta recuperando vivacità, lo rileviamo dialogando quotidianamente con gli imprenditori in questa estate di ripartenza –ha dichiarato Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis-. A queste opportunità, si aggiungono le tante offerte di quelle aziende pronte a inserire in organico anche lavoratori provenienti da più lontano. Sono numeri importanti che potranno essere attrattivi per le tante persone che vogliono attivarsi dopo mesi difficili, ma che danno anche la temperatura di un mercato del lavoro in fermento».

«Secondo gli ultimi dati Istat –ha aggiunto Rasizza– il volume complessivo dei movimenti interni nel 2019 era in crescita del 9% rispetto all’anno precedente, con un picco del +14% relativo proprio agli spostamenti interregionali. Sicuramente la pandemia ha impattato negativamente sui dati del 2020, ma la forte richiesta che ci arriva dalle aziende disposte a non precludersi alcuna possibilità pur di inserire un talento nel proprio organico ci fa essere molto ottimisti per i prossimi mesi. Ogni giorno – conclude l’Amministratore Delegato – incontriamo aziende pronte a ripartire, puntando sul capitale umano».

Openjobmetis ha aperto un canale dedicato alla valutazione delle candidature dei lavoratori disposti alla mobilità territoriale. Per ogni richiesta di informazione e per l’invio delle candidature è possibile contattare l’Agenzia per il Lavoro all’indirizzo email: illavorotistacercando@openjob.it, oppure visitare la sezione dedicata del sito o seguire la campagna di comunicazione sui canali social di Openjobmetis.